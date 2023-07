Jest to kolejny już kontrakt tego izraelsko-niemieckiego tandemu. Rheinmetall produkuje i sprzedaje w Europie amunicję krążącą w ramach umowy o współpracy z UVision Air Ltd. z Izraela z października 2021 r. Wówczas Rheinmetall i UVision nawiązały strategiczne partnerstwo, jak informowano - „mające na celu zaspokojenie gwałtownie rosnącego zapotrzebowania na zdalnie sterowaną amunicję precyzyjną.”

Niemiecki potentat zbrojeniowy dał firmie Uvision nie tylko mocną pozycję na europejskim rynku ale też swoje możliwości produkcyjne. Na przykład w ramach zawartego w ubiegłym roku kontraktu dla włoskich wojsk specjalnych, głównym wykonawcą jest spółka RWM Italia, która jest lokalnym podmiotem zależnym koncernu Rheinmetall. Włoska spółka została wybrana głównym wykonawcą amunicji krążącej Hero na rynku europejskim, dostarczając również niektóre komponenty amunicji, systemy montażowe i zarządzając szkoleniem oraz logistyką.

Portal Obronny Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Rodzina amunicji krążącej Hero to flagowy produkt firmy UVision i obejmuje szeroką gamę maszyn: Hero-25, Hero-30, Hero-90, Hero-120, Hero-400EC, Hero-900 i Hero-1250. Wszystkie są zbudowane w charakterystycznym układzie z krzyżową konfiguracją 4 składanych płatów nośnych i powielającego tę konfigurację usterzenia ogonowego. Taki układ aerodynamiczny sprzyja stabilnemu lotowi zarówno w poziomie jak i podczas szybkiego i ostrego nurkowania, typowego dla profilu ataku amunicji krążącej na cel. Wszystkie systemy rodziny Hero są zaprojektowane do działania w złożonych warunkach pola walki. Mogą wykrywać i atakować cele również w środowiskach pozbawionych sygnału nawigacji satelitarnej GPS lub objętych zagłuszaniem łączności radiowej przez przeciwnika.

Wymienione wyżej warianty tych maszyn różnią się wielkością, masą i zasięgiem. Na przykład Hero-30 to jeden z najmniejszych modeli, który razem z pojemnikiem transportowo-startowym ma masę 7,8 kg i półkilometrową głowicę bojową. Może więc być przenoszony przez pojedynczego żołnierza. Napęd elektryczny zapewnia zasięg15 km, a długotrwałość lotu wynosi 30 minut. Największy model to napędzany silnikiem spalinowym Hero-1250, który wraz z kontenerem startowym waży 155 kg a głowica bojowa to masa 50 kg. Ten model posiada silnik spalinowy, dzięki czemu uzyskuje zasięg ponad 200 km i może pozostawać w powietrzu ponad 10 godzin.

W obecnej chwili brak jest informacji na temat konkretnych wersji amunicji krążącej Hero które wybrały Węgry ale też wartości umowy. Rheinmetall pisze w komunikacie prasowym o "sumie w milionach euro w dolnym rejestrze trzycyfrowym. Dość prawdopodobne jest, że w dostawach który realizowane będą w latach 2024-2025 znajdą się zarówno przenośne drony kamikaze takie jak Hero25/30 jak też większe maszyny przeznaczone do instalacji na pojazdach. Najbardziej popularny z nich jest Hero-120 wraz z kontenerem startowym ważący tylko 18 kg. Posiada on 4,5 kg głowicę bojową i napęd elektryczny, który zapewnia godzinę lotu na dystansie do 60km.

Koncern Rheinmetall oferuje integrację amunicji Hero na swoich pojazdach, co jest o tyle istotne, że Węgry są pierwszym klientem który zdecydował się na zakup nowych bojowych wozów piechoty niemieckiego producenta, oznaczony KF41 Lynx. Możliwe, że drony kamikaze będą na nim dostępne np. jako alternatywne uzbrojenie dla przeciwpancernych pocisków kierowanych.