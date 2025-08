Wspólne rosyjsko-chińskie ćwiczenia morskie „Integracja morska 2025” rozpoczęły się 1 sierpnia 2025 roku w rejonie Władywostoku, w wodach Morza Japońskiego i potrwają do 5 sierpnia, obejmują zarówno działania na morzu, jak i planowanie sztabowe, a ich celem jest doskonalenie zdolności obronnych i interoperacyjności obu flot.

Jak podaje chińskie Ministerstwo Obrony, manewry te są częścią corocznego planu współpracy między siłami zbrojnymi obu krajów i mają na celu „wspólne utrzymanie strategicznych szlaków morskich” oraz „przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa w regionie Zachodniego Pacyfiku”.

Chińskie okręty, w tym niszczyciele rakietowe Shaoxing i Urumqi, okręt zaopatrzeniowy Qiandaohu oraz okręt ratowniczy Xihu, przybyły do portu we Władywostoku 31 lipca 2025 roku. Strona rosyjska wystawiła m.in. duży okręt zwalczania okrętów podwodnych Admirał Tributs oraz korwetę Rezky. W manewrach biorą udział również okręty podwodne, lotnictwo morskie oraz personel piechoty morskiej.

W ramach tegorocznych manewrów, okręty chińskie i rosyjskie będą ćwiczyć:

Akcje ratownicze okrętów podwodnych

Wspólne działania przeciw okrętom podwodnym

Obronę przeciwlotniczą i przeciwrakietową

Operacje bojowe na morzu

Chińskie ministerstwo obrony podkreśla, że manewry mają na celu „dalsze pogłębianie wszechstronnego strategicznego partnerstwa” obu państw.

Skład sił i znaczenie strategiczne

Rosyjskie siły morskie są dowodzone przez okręt Admirał Tributs, podczas gdy chińskie okręty prowadzi niszczyciel Shaoxing. W ćwiczeniach uczestniczy także chiński okręt podwodny typu Project 636 (Warszawianka), zakupiony od Rosji w latach 90., co stanowi pierwszą wizytę chińskiego okrętu podwodnego w rosyjskim porcie. Obecność jednostek z Floty Północnej i Wschodniej Chin podkreśla znaczenie ćwiczeń dla Pekinu.

Manewry te są częścią długoletniej współpracy wojskowej, która obejmuje co najmniej 113 wspólnych ćwiczeń od 2003 roku, jak wynika z raportu Center for Strategic and International Studies. Ich celem jest nie tylko doskonalenie interoperacyjności, ale także demonstracja siły wobec Zachodu, w szczególności w kontekście napięć wokół Tajwanu i Korei Północnej.

Rosnąca współpraca wojskowa Chin i Rosji

Chiny i Rosja regularnie organizują wspólne ćwiczenia morskie od 2012 roku, w tym te pod kryptonimem „Interakcja morska”. Współpraca ta zacieśniła się szczególnie po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, której komunistyczne władze Chin nigdy publicznie nie potępiły.

Komunistyczne władze Chin nigdy publicznie nie potępiły Rosji za pełnoskalową inwazję na Ukrainę, a w ciągu ostatnich trzech lat wzmocniły swoje więzi gospodarcze, wojskowe i polityczne z tym państwem.

Reakcja Japonii na wspólne działania Chin i Rosji

Ćwiczenia "Integracja morska 2025" odbywają się w czasie wzmożonych napięć w regionie Indo-Pacyfiku, co budzi zaniepokojenie Japonii i jej sojuszników. Japońskie Ministerstwo Obrony w swoim raporcie z lipca 2025 roku wskazało na rosnącą współpracę wojskową Rosji i Chin jako poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa regionu. Japonia wyraziła „poważne obawy” dotyczące zacieśniania współpracy wojskowej między Pekinem a Moskwą, wskazując na potencjalne zagrożenie dla stabilności regionu. Chińskie Ministerstwo Obrony odpowiedziało, że ćwiczenia są zgodne z planem współpracy i nie mają na celu eskalacji napięć.

Manewry zbiegają się w czasie z amerykańsko-japońsko-australijskimi ćwiczeniami lotniczymi Resolute Force Pacific 2025, które rozpoczęły się 10 lipca i potrwają do 8 sierpnia, angażując ponad 400 samolotów i 12 000 żołnierzy.

W 2024 roku marynarki Rosji i Chin państw przeprowadziły serię wspólnych patroli i ćwiczeń morskich oraz powietrznych na Morzach Japońskim i Wschodniochińskim. W ubiegłym roku odnotowano liczne naruszenia japońskiej przestrzeni powietrznej przez samoloty rosyjskie i chińskie, co spotkało się ze zdecydowanym protestem Tokio.