Ważne oświadczenie brytyjskiego premiera podczas wizyty w 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej

PAP | oprac. abe 19:02

Wielka Brytania zwiększy wydatki na obronność do 2,5 proc. PKB do roku 2030 - zapowiedział we wtorek (23 kwietnia) premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak podczas wystąpienia w 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej im. gen. Tadeusza Kościuszki w Warszawie. Decyzję tę uzasadnił rosnącymi zagrożeniami na świecie.

i Autor: shutterstock pieniadze funt brytyjski banknoty