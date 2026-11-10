Ukraina przekaże Polsce technologie antydronowe? W tle finalizacja transferu polskich MiG-ów-29

Polska i Ukraina intensyfikują strategiczną współpracę w dronach, kluczowych dla obronności i rewolucjonizujących pole walki.

Polska Grupa Zbrojeniowa nawiązała partnerstwo z ukraińskim producentem, planując wspólne inwestycje wspierane przez UE, zapewniające przewagę technologiczną.

Jak ta synergia wpłynie na bezpieczeństwo regionu i jakie innowacje czekają na wprowadzenie?

Wiceszef MON Cezary Tomczyk wraz z pierwszym zastępcą szefa Sztabu Generalnego gen. Karolem Domanowskim przebywa od poniedziałku z wizytą w Kijowie. We wtorek, za pośrednictwem platformy X, Tomczyk poinformował o istotnym postępie w dwustronnych relacjach wojskowych. Podkreślił, że Ukraina wyraziła zgodę na przekazanie Polsce potrzebnych jej technologii antydronowych. To oświadczenie stanowiło wstęp do formalizacji współpracy, która ma zintensyfikować wymianę wiedzy i rozwiązań w kluczowym obszarze współczesnego pola walki.

Z wiceministrem obrony Ukrainy Sergiyem Boyevem podpisaliśmy porozumienie o powołaniu polsko-ukraińskich grup roboczych ds. technologii dronowych i antydronowych. Rozmawialiśmy również o dalszej współpracy wojskowej, bezpieczeństwie obu naszych państw i transferze technologii. Finalizujemy kwestie przekazania Ukrainie polskich MiG-29 w zamian za dostęp do ukraińskich technologii dronowych i antydronowych. Niech żyje Polska! Niech żyje Ukraina! 🇵🇱🇺🇦— Cezary Tomczyk (@CTomczyk) November 10, 2026

Polska i Ukraina: Wspólne grupy robocze ds. technologii

Kolejny wpis Cezarego Tomczyka potwierdził podpisanie kluczowego porozumienia. „Z wiceministrem obrony Ukrainy Sergiyem Boyevem podpisaliśmy porozumienie o powołaniu polsko-ukraińskich grup roboczych ds. technologii dronowych i antydronowych” – napisał wiceszef MON. Rozmowy w Kijowie obejmowały szeroki zakres tematów, w tym dalszą współpracę wojskową, bezpieczeństwo obu państw oraz transfer technologii. Jest to krok mający na celu nie tylko wsparcie Ukrainy w jej obronie przed rosyjską agresją, ale także wzmocnienie potencjału obronnego Polski poprzez dostęp do sprawdzonych w boju ukraińskich rozwiązań. Inicjatywa ta ma na celu systematyczną wymianę doświadczeń i rozwój innowacyjnych systemów, które są kluczowe w obliczu współczesnych zagrożeń militarnych.

MiG-29 dla Ukrainy: Finalizacja czy powtórka z rozrywki?

Kluczowym elementem dyskusji jest również kwestia przekazania Ukrainie polskich samolotów MiG-29. Cezary Tomczyk zaznaczył, że „finalizowane są kwestie przekazania Ukrainie polskich MiG-29 w zamian za dostęp do ukraińskich technologii dronowych i antydronowych”. Jest to kontynuacja wcześniejszych ustaleń. Pod koniec ubiegłego roku MON i Sztab Generalny WP informowały o planowanym przekazaniu części z pozostałych na wyposażeniu polskich Sił Powietrznych samolotów MiG-29. Te przestarzałe, poradzieckie maszyny bojowe, używane w polskim lotnictwie od 1989 roku, są obecnie zastępowane nowocześniejszymi samolotami. Mimo to nadal biorą udział w misjach, a ich przekazanie Ukrainie stanowi istotne wsparcie dla jej obrony powietrznej, zwiększając możliwości ukraińskiego lotnictwa bojowego.

Warto przypomnieć, że do ukraińskich lotników w poprzednich latach trafiło już kilkanaście polskich MiG-ów. W zamian za kolejne Polska miała otrzymać dostęp do niektórych ukraińskich technologii dronowych. Jednakże, jak mówił w czerwcu wiceszef MON Cezary Tomczyk, strona ukraińska nie zrealizowała wówczas ustaleń dotyczących ich transferu. Obecne rozmowy mają na celu zapewnienie, że tym razem transfer technologii będzie skuteczny i obustronnie korzystny, eliminując wcześniejsze przeszkody i budując wzajemne zaufanie. Zakończenie tego procesu jest kluczowe dla dalszego rozwoju strategicznej współpracy obronnej między Polską a Ukrainą.

Dalsza współpraca i inwestycje w drony

Współpraca w zakresie technologii dronowych między Polską a Ukrainą wykracza poza bieżące porozumienie. W czerwcu Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała list intencyjny o współpracy w produkcji dronów z ukraińskim producentem TAF Industries, który jest jednym z największych w tej branży. Te wspólne inicjatywy mają na celu rozwój nowoczesnych systemów bezzałogowych, które odgrywają coraz większą rolę w konfliktach zbrojnych, zmieniając dynamikę pola walki. Planowane są również dalsze wspólne inwestycje w drony z Ukrainą w ramach unijnego mechanizmu SAFE, co podkreśla strategiczne znaczenie tego obszaru dla bezpieczeństwa europejskiego. Rozwój technologii dronowych i antydronowych jest kluczowy dla obronności, a polsko-ukraińska współpraca w tym zakresie ma potencjał do stworzenia innowacyjnych rozwiązań, które mogą zmienić oblicze współczesnej wojny i zapewnić przewagę technologiczną. Synergia doświadczeń obu państw w dziedzinie zaawansowanych systemów bezzałogowych może przynieść znaczące korzyści dla obronności regionu.