Ten region jest kluczowy dla bezpieczeństwa. Na przesmyku suwalskim duże zainteresowanie programem „Trenuj z wojskiem”

Piąta edycja programu "Trenuj z wojskiem" rozpoczęła się 11 maja i potrwa do 13 lipca. Co tydzień w sobotę w dwóch wybranych jednostkach wojsko organizuje bezpłatne szkolenia. W sobotę odbywają się one w Suwałkach i Katowicach.

W trakcie zajęć wojskowi instruktorzy zapoznają chętnych z obsługą broni, zasadami przetrwania, walką w bliskim kontakcie, pomocą medyczną czy zachowaniem podczas alarmu.

"Po takim dniu szkoleniowym, który trwa osiem godzin, każdy będzie mógł powiedzieć: znam broń, miałem ją w rękach, wiem jak ją załadować, jak prowadzić ogień, umiem przetrwać" - powiedziała PAP oficer prasowy 14. Suwalskiego Pułku Przeciwpancernego kpt. Marta Andruszkiewicz.

Dodała, że uczestnicy szkolenia będą umieli po nim udzielić pierwszej pomocy osobie potrzebującej, będą wiedzieli jak użyć granatu, jak założyć maskę przeciwgazową czy jak użyć nawigacji.

W jednostce wojskowej zlokalizowanej na tzw. przesmyku suwalskim w zajęciach bierze udział 50 mężczyzn i 24 kobiety. Najmłodszy uczestnik ma 15 lat. "Mamy tutaj całe rodziny, ojców z synami, a także jedną z klas mundurowych" - poinformowała Andruszkiewicz.

Maria Pawełko uczy się w takiej klasie w Zespole Szkół im. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej i jak powiedziała PAP przyjechała do Suwałk na szkolenie, by powtórzyć sobie niektóre elementy praktyczne związane z wojskiem.

Z kolei mieszkaniec Suwałk Stanisław Prawdzik uważa, że każdy polski patriota powinien skorzystać z takiego ćwiczenia i - jak powiedział - zdać taki mały egzamin. "Nawet ci, którzy nie byli w wojsku powinni przypomnieć podstawy użycia broni czy pomocy medycznej" - dodał.

"Trenuj z wojskiem" to program szkoleniowy wojska organizowany od 2022 roku. Polega on na otwartych dla cywilów jednodniowych ćwiczeniach, podczas których instruktorzy z jednostek wojskowych w różnych częściach kraju uczą podstaw wojskowych umiejętności - przetrwania w trudnych warunkach, podstaw obsługi broni i walki wręcz, a także podstawowej pomocy medycznej, właściwego zachowania w kryzysie oraz podstaw obrony cywilnej.

PAP