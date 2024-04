Szwecja stawia sobie ambitny cel. Chce zwiększenia wydatków na obronność do 2030 roku

PAP 15:00

Do 2030 roku wydatki na obronność muszą wzrosnąć w Szwecji do 2,61 proc. PKB, armia powinna posiadać cztery brygady oraz należy zwiększyć obowiązkowy pobór do wojska - tak brzmią wnioski przedstawionego w piątek raportu końcowego Komitetu ds. Gotowości Obronnej parlamentu Szwecji.

i Autor: Försvarsmakten/Facebook Siły Zbrojne Szwecji