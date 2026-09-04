Straż Graniczna i Wojsko zacieśniają współpracę. Porozumienie o wymianie informacji radiolokacyjnych

Podpisane porozumienie 4 września 2026 roku, jest kolejnym krokiem w kierunku zintegrowanego systemu obronności i bezpieczeństwa kraju. Dokument określa ramowe zasady współdziałania Straży Granicznej i Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Jego celem jest usprawnienie realizacji zadań powierzonych obu formacjom. Porozumienie umożliwia sprawniejszą wymianę niezbędnych informacji pomiędzy właściwymi jednostkami. Reguluje również podstawowe zasady koordynacji działań podejmowanych przez Strony. Współpraca będzie prowadzona z zachowaniem obowiązujących przepisów oraz wymaganych standardów bezpieczeństwa.

Dokument, który formalizuje współpracę w obszarze informacji radiolokacyjnej, został podpisany przez dwóch wysoko postawionych przedstawicieli polskich służb mundurowych: Dowódcę generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, gen. broni Marka Sokołowskiego, oraz Komendanta Głównego Straży Granicznej, gen. dyw. SG Roberta Bagana. W spotkaniu uczestniczyli również szef zarządu Wojsk Radiotechnicznych - zastępca inspektora Sił Powietrznych gen. bryg. dr Jerzy Kwika i zastępca komendanta Głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Wioleta Gorzkowska.