Serbia zabezpiecza pożyczkę na Rafale we francuskich bankach

Umowa, uzgodniona w sierpniu 2024 r. podczas wizyty prezydenta Francji Emmanuela Macrona w Belgradzie, obejmuje zakup dziewięciu samolotów jednomiejscowych i trzech dwumiejscowych, aby zastąpić starzejącą się flotę rosyjskich samolotów MiG-29. Zgodnie z umową, 823,5 mln euro zostało już wypłacone jako zaliczka, a pozostała kwota zostanie sfinansowana z kredytów udzielonych przez konsorcjum francuskich banków i instytucji kredytowych.

Kredytodawcy i kwoty kredytów:

Bred Banque Populaire (163,3 mln euro);

Crédit Agricole (345,87 mln euro);

Crédit Industriel et Commercial (345,87 mln euro);

Crédit Lyonnais (163,3 mln euro);

Société Générale (422,73 mln euro);

Natixis (480,37 mln euro);

Serbia ma 57 miesięcy od podpisania umowy na sfinalizowanie zakupu. Spłata pożyczki będzie trwała siedem lat i będzie dokonywana w 14 półrocznych ratach, jak wynika z informacji podanych przez serbską stronę internetową Vreme.

Minister finansów o modernizacji armii

Minister finansów Siniša Mali podkreślił, że zakup samolotów Rafale jest częścią długoterminowej strategii mającej na celu pełną modernizację serbskiej armii. Opisał go jako najważniejszą inwestycję w zakresie obronności, jaką Serbia podjęła do tej pory. Dostawy samolotów mają rozpocząć się na początku 2028 r. Od tego momentu Serbia spodziewa się otrzymywać jeden samolot miesięcznie, aż do dostarczenia całej floty, dodał Mali.

Dassault Rafale

Dassault Rafale to francuski samolot wielozadaniowy generacji 4,5 czy też 4+, który powstał po wycofaniu się Paryża z programu Eurofighter. Stąd pewne podobieństwa obu konstrukcji, które są dość ciężkimi, dwusilnikowymi samolotami przenoszącymi znaczną ilość uzbrojenia. Francuski Rafale wyróżnia się pewnymi unikalnymi cechami, jak również posiada wariant morski, wykorzystywany na jedynym francuskim lotniskowcu z napędem atomowym Charles de Gaulle.

Samolot wielozadaniowy Dassault Rafale zbudowany został w układzie kaczka, ze skrzydłami delta, pojedynczym statecznikiem pionowym i dodatkowymi powierzchniami sterującymi w części dziobowej. Dzięki temu charakteryzuje się wysoką manewrowością. W wyniku ograniczonego zastosowania technologii stealth uzyskano bardzo wysokie konwencjonalne możliwości bojowe. Maszyna mierzy 15,27 m długości i skrzydła o rozpiętości 10,9 m. Napęd zapewniają dwa silniki turboodrzutowe z dopalaczami typu Snecma M88 o ciągu 60kN, który przy zastosowaniu dopalaczy jest podnoszony do 75 kN. Zapewnia to maszynie francuskiej prędkość 1,8 Macha, czyli ponad 1900 km/h.

Na 14 punktach podwieszenia można przenosić łącznie 9,5 tony uzbrojenia, które obejmuje szeroką gamę bomb i pocisków powietrze-ziemia oraz rakiet powietrze-powietrze. Są wśród nich przede wszystkim francuskie środki bojowe, w tym pociski powietrze-powietrze MICA, Meteor i Magic II, ale też pociski manewrujące SCALP/Storm Shadow oraz francuskie pociski rakietowe z głowicami jądrowymi ASMP-A. Wśród możliwych podwieszeń warto odnotować też zasobnik-zbiornik do tankowania w locie innych maszyn oraz zasobnik rozpoznawczy Thales AREOS (Airborne Recce Observation System). Stałe uzbrojenie myśliwca to działko lotnicze kalibru 30 mm, typu GIAT 30/M791.