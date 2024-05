Są już wszystkie. Wojsko Polskie z kompletem Bayraktarów

W uroczystości odebrania ostatniego Bayraktara TB2 wziął udział wiceminister Paweł Bejda wraz z przedstawicielami Sił Zbrojnych RP w Mirosławcu. Odebranie miało miejsce na terenie 12 Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych. Jak czytamy na stronie Agencji Uzbrojenia „wcześniej bezzałogowe systemy powietrzne zostały poddane sprawdzeniom w Turcji, a po dostarczeniu w kwietniu do Polski, pozytywnie przeszły testy końcowe warunkujące ich ostateczny odbiór przez użytkownika".

Bayraktar TB2 w komplecie na służbie w Siłach Zbrojnych RP- - 16 maja br. Wiceminister @pawelbejda wraz z przedstawicielami Sił Zbrojnych RP wziął udział w odbiorze ostatniego z czterech zamówionych dla #WojskoPolskje 🇵🇱zestawów bezzałogowego systemu rozpoznawczo-uderzeniowego… pic.twitter.com/YnRGHxnkkS— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) May 16, 2024

To ostatnia z dotychczas zamówionych dostaw🇹🇷dronów #Bayraktar TB2- umowa zakładała zakup czterech zestawów bezzałogowych statków powietrznych które zasilają🇵🇱Siły Powietrzne. Tym samym Wojsko Polskie wzbogaca się o nowoczesny sprzęt wykorzystywany przez wiele armii na świecie💪 pic.twitter.com/xkpoOz6Gny— Paweł Bejda (@pawelbejda) May 16, 2024

Lubimy terminowe dostawy dla #WojskoPolskie 👍 Ostatni, pozyskany na mocy umowy z 2021 roku, czwarty zestaw bezzałogowych statków powietrznych #Bayraktar TB2 dotarł do #Mirosławiec.https://t.co/TRwijQnNBM pic.twitter.com/7FPAJb2xUr— Agencja Uzbrojenia (@AgencjaUzbr) May 16, 2024

W skład czwartej ostatniej dostawy zestawu BSP Bayraktar TB2 wchodzi m.in. 6 bezzałogowych statków powietrznych wraz z 3 naziemnymi stacjami kontroli, a także m.in. sensory EO/IR, uzbrojenie oraz części zamienne.

Pozyskane bezzałogowce są następstwem umowy z 2021 roku, w której zamówiono 4 zestawy BSP Bayraktar TB2 wraz z naziemnymi stacjami kontroli, radarami SAR, symulatorami, a także pakietami szkoleniowym i logistycznym oraz części zamiennych. Poza tym jak napisała Agencja Uzbrojenia na swojej stronie „w ramach zawartej umowy pozyskiwane jest również uzbrojenie naprowadzane laserowo, typu MAM-L i MAM-C, które umożliwi realizację zadań taktycznych, zgodnie z operacyjnym przeznaczeniem systemu. Ponadto wykonawca dokona transferu technologii niezbędnych do utworzenia w strukturach Sił Zbrojnych RP zakładowych zdolności obsługowych (poziom D) w zakresie serwisowania i naprawy m.in. silników, naziemnych stacji kontroli oraz sensorów EO/IR”.

Pierwsze trzy zestawy były odbierane przez Siły Zbrojne RP jesienią 2022 r. oraz wiosną i jesienią 2023 r.

Pod koniec zeszłego roku Sztab Generalny opublikował wpis na platformie X, na którym pochwalił się użytkowaniem bezzałogowców Bayraktar TB2 w ramach monitowania granicy Polski i Białorusi.

Bayraktar TB2 to taktyczny bezzałogowy system powietrzny (BSP) klasy MALE zdolny do prowadzenia zadań obserwacyjnych i rozpoznawczych (ISR) oraz misji bojowych za pomocą kierowanych pocisków przenoszonych na czterech punktach podwieszeń pod skrzydłami. Bayraktar TB2 został wyposażony w system awioniki umożliwiający w pełni autonomiczne kołowanie, start, lądowanie i przelot. Dron ma 6,5 metra długości oraz 12 metrów rozpiętości. Osiąga długotrwałość lotu do 27 godzin. Masa startowa drona to 650 kilogramów, a maksymalna prędkość to około 220 km/h.