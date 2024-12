Rzeszowski hub logistyczny będą chronić myśliwce F-35 i NASMAS. Norwegia wzięła na siebie to zadanie

„Za kilka dni Norwegia wyśle ​​kontrybucję składającą się z żołnierzy, samolotów i obrony powietrznej, aby przyczynić się do ochrony najważniejszego węzła transportu cywilnego i wojskowego wsparcia materialnego z innych krajów na Ukrainę. W ten sposób Norwegia pomaga zapewnić dotarcie pomocy dla Ukrainy, aby Ukraina mogła kontynuować walkę o wolność” – zakomunikował (2 grudnia) norweski minister obrony obrony Bjorn Arild Gram.

Oslo przeznaczy do ochrony Jasionki cztery myśliwce F-35. Norweska misja będzie prowadzona misja od grudnia do Wielkanocy, a siły będą działać w ramach NATO-wskiej zintegrowanej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej w polskiej przestrzeni powietrznej.

„Polska podejmuje ogromne wysiłki, aby zapewnić transport na Ukrainę zarówno materiałów cywilnych, jak i wojskowych. Rzeszowskie lotnisko odgrywa także kluczową rolę w procesie ewakuacji medycznej, a za tę pomoc odpowiada Norwegia” - zaznaczył w komunikacie minister obrony Norwegi.

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podziękował Norwegom za wsparcie.

Od grudnia kolejne wzmocnienie bezpieczeństwa naszych granic. Cztery norweskie F35, a także ich systemy obrony powietrznej i przeciwlotniczej będą chronić naszą przestrzeń i wschodnią flankę NATO. Bardzo dziękujemy naszym sojusznikom z Norwegii! 🇵🇱🇳🇴 pic.twitter.com/8yp6Jx2aEe— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) December 2, 2024

Garda: Władysław Kosiniak-Kamysz Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Przez HUB Jasionka przechodzi ok. 90 proc. dostaw zachodniego sprzętu wojskowego kierowanego na front. Węzeł logistyczny współpracuje z międzynarodowymi siłami zbrojnymi i komercyjnymi liniami lotniczymi, regularnie obsługując transporty z krajów NATO. To z niego udają się z wizytami do Kijowa politycy z państw wspierających Ukrainę.

Z uwagi na strategiczne znaczenie Jasionka jest celem rosyjskich agencji wywiadowczych, przede wszystkim FSB i GRU. Na celowniku mają ją także rosyjscy sabotażyści.

W październiku 2024 r. Prokuratura Krajowa poinformowała o zatrzymaniu czterech osób, które były „zaangażowane w działalność grupy sabotażowo-dywersyjnej o charakterze międzynarodowym, która nadawała przesyłki mogące ulec zapłonowi podczas transportu lotniczego”.

Według ustaleń prokuratury „działalność grupy polegała na dokonywaniu aktów sabotażu i dywersji związanych z nadawaniem za pośrednictwem firm kurierskich do krajów Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii przesyłek z zawartością zakamuflowanych materiałów wybuchowych i niebezpiecznych, które ulegały samozapłonowi lub detonacji w czasie transportu lądowego i lotniczego".

Dodać należy, że w Rzeszowie, obok hubu, funkcjonuje cywilne lotnisko. Uważa się, że to miejsce jest jednym z najlepiej chronionych w Polsce. Bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej strzegą także amerykańskie systemy Patriot. Będzie ono jeszcze bardziej wzmocnione przez norweskie systemy NASMAS.