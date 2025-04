Rosyjski pobór do wojska. Putin podpisał dekret

Władimir Putin podpisał dekret o wiosennym poborze do wojska. Pobór potrwa od 1 kwietnia do 15 lipca, a do armii ma trafić 150 tysięcy poborowych. Zgodnie z nowymi przepisami, do służby będą powoływani obywatele w wieku od 18 do 30 lat - poinformował niezależny rosyjski portal Meduza.

i Autor: Mil.ru Rosyjska armia