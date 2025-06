Zgodnie z instrukcjami zatwierdzonymi przez prezydenta Władimira Putina, w Rosji zostaną utworzone specjalne mistrzostwa w pilotowaniu dronów UAV dla dzieci. Ogólnorosyjskie zawody, które rozpoczną się w 2026 roku, będą nosić nazwę „Piloci Przyszłości”.

Obniżenie wieku uczestników zawodów

Instrukcja zatwierdzona przez Putina sugeruje, że minimalny wiek uczestników takich zawodów zostanie obniżony z 10 do 7 lat. Uczestnicy otrzymają również tytuły i stopnie sportowe w dyscyplinie „wyścigi dronów”. Wcześniej informowano, że ​​w 2024 roku rosyjskie szkoły i placówki oświatowe przeznaczyły prawie 540 milionów rubli (7 milionów dolarów) na szkolenia z zakresu obsługi i projektowania dronów. W tym roku Rosja zatwierdziła również podręcznik do obowiązkowego kursu dronów dla uczniów szkół średnich.

Podręcznik zatytułowany „Bezzałogowe statki powietrzne: klasy 8 i 9” został dodany do federalnego programu nauczania w Rosji i będzie przedmiotem nauczania w ramach zajęć z robotyki na kierunku technicznym.

„Podeszliśmy do stworzenia tego podręcznika... bazując na 14-letnim doświadczeniu w rozwoju dronów i ośmiu latach w robotyce edukacyjnej” — powiedział Michaił Łucki, szef projektów edukacyjnych w Geoscan. „To nie jest sucha teoria — to sprawdzony materiał, który przekształciliśmy w zrozumiały, gotowy do użycia kurs”.

Jak przypomina The Moscow Time nowy podręcznik jest częścią rosyjskiej inicjatywy, która do 2030 roku ma na celu przeszkolenie 1 miliona operatorów dronów w ponad 500 szkołach i 30 uniwersytetach. W 2023 roku około 30 000 studentów uniwersytetów w Moskwie i Petersburgu rozpoczęło kursy obsługi dronów, a uczniowie szkół podstawowych poznali podstawowe umiejętności obsługi dronów bojowych w ramach szkolenia wojskowego.

Lekcje podstawowego szkolenia wojskowego (PMT), które odbywają się w szkołach średnich, obejmują podstawy bojowego wykorzystania dronów. Program przewiduje naukę o „typach, przeznaczeniu, charakterystyce taktycznej i technicznej oraz ogólnym urządzeniu” bezzałogowych statków powietrznych. Nastolatki uczą się również „jak prowadzić rozpoznanie i jak przeciwdziałać dronom wroga”.

Raport z postępów dla prezydenta

Raport na temat postępów w szkoleniu zostanie dostarczony prezydentowi przez szefa zarządu Artura Orłowa i prezesa organizacji publicznej „Federacja wyścigów dronów Rosji” Ilję Gałajewa do 1 października tego roku.

Doradcy ds. edukacji i interakcji z publicznymi stowarzyszeniami dziecięcymi

Ponadto Putin polecił wprowadzić we wszystkich „państwowych i miejskich organizacjach edukacyjnych” Federacji Rosyjskiej stanowisko doradcy dyrektora ds. edukacji i interakcji z publicznymi stowarzyszeniami dziecięcymi. Celem tego środka jest utworzenie „jednolitego środowiska edukacyjnego”.

Dzieci szkolone na operatorów dronów

Institute for the Study of War (ISW) informowała w maju, że fabryki w okupowanych przez Rosję regionach Ukrainy są wykorzystywane do opracowywania i masowej produkcji dronów wojskowych, podczas gdy ukraińskie dzieci są podobno szkolone na operatorów dronów. W raporcie zatytułowanym „Drony dla terroru” stwierdzono, że wraz ze znacznym przyspieszeniem produkcji dronów w Rosji w latach 2022-2024, Moskwa zwróciła się do szkół i uniwersytetów na terytoriach okupowanych, aby szkolić dzieci w ich obsłudze.

Według doniesień, ponad 10 000 uczniów, niektórzy nawet w drugiej klasie, uczestniczy w formalnych programach obsługi dronów. Uczniowie pierwszej klasy są również wprowadzani w technologię dronów zarówno poprzez nauczanie w klasie, jak i zajęcia pozalekcyjne.

Według raportu, rozwój dronów stał się strategicznym projektem państwowym w Rosji, obejmującym nie tylko badania i produkcję, ale także stworzenie bazy produkcyjnej na dużą skalę i systemu szkolenia przyszłych operatorów.

Rosyjski państwowy konglomerat obronny Rostec przejął kontrolę nad kluczowymi zakładami przemysłowymi, w tym nad Ługańskim Zakładem Naprawy Samolotów i zakładem inżynieryjnym w Śniźnie w obwodzie donieckim.