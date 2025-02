Rosja stawia Ukrainie warunki. To Kijów Moskwie się odwzajemnia

Zełenski poinformował (18 lutego), że odwołał zaplanowaną na środę wizytę w Arabii Saudyjskiej. Przeniesiono ją na 10 marca. Ukraiński prezydent dodał, że czeka na delegację USA w Kijowie.

- Nie pojadę do Arabii Saudyjskiej. Skontaktowaliśmy się z partnerami z Arabii Saudyjskiej. Mam bardzo dobre relacje z królem - przekazał Zełenski na konferencji prasowej w Ankarze.

Odnosząc się do wtorkowych rozmów w Rijadzie między delegacjami USA i Rosji stwierdził:

- Nie można podejmować decyzji o tym, jak zakończyć wojnę w Ukrainie bez Ukrainy. Nie zaproszono nas na to amerykańsko-rosyjskie spotkanie w Arabii Saudyjskiej. To dla nas było niespodziewane, dowiedzieliśmy się o tym z mediów. Jestem przekonany, że dla Ukrainy, naszego regionu, dla Europy, ważne jest, by wszelkie rozmowy o zakończeniu wojny nie odbywały się za plecami podmiotów, których dotyczą skutki rosyjskiej agresji.

W opinii Zełenskiego „Ukraina, Europa - w tym UE, Wielka Brytania i Turcja - mają być włączone do rozmów i opracowywania wraz z USA koniecznych gwarancji bezpieczeństwa dotyczących naszej części świata”.

- Wiemy, że USA i kilka krajów europejskich nie popierają naszego członkostwa w NATO (…). Jest to zbieżne z wielkim życzeniem Rosji...

Zełenski przyznał, że „dynamika” wojny bardzo wzrosła. Przyspieszył też znacząco proces dyplomatyczny.

- Czy to się nam podoba, czy nie, taki jest fakt.

Zapowiedział też, że Kijów pod żadnym pozorem nie uzna rosyjskiej aneksji ukraińskich ziem.

Prezydent Recep Tayyip Erdoğan zwrócił natomiast uwagę na konferencji prasowej, że wizyta Zełenskiego w Turcji odbywa się w czasie, w którym może dojść do poważnych zmian w dynamice wojny w Ukrainie.

Erdoğan wyraził też przekonanie, że Turcja jest idealnym miejscem do przeprowadzenia przyszłych rozmów między Rosją, Ukrainą i USA. Przypomniał, że Turcja w marcu 2022 r. była gospodarzem rozmów ukraińsko-rosyjskich. Ankara, która próbuje utrzymywać dobre stosunki z dwoma stronami konfliktu, brała też udział w powstaniu tzw. inicjatywy zbożowej. Oświadczył,że Turcja „od zawsze popieramy integralność terytorialną i suwerenność Ukrainy”.

