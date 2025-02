Rozmowy USA i Rosji w Arabii Saudyjskiej. Co uzgodniono?

Spis treści

W Arabii Saudyjskiej 18 lutego odbyło się spotkanie między delegacją amerykańską, w której skład weszli sekretarz stanu Marco Rubio, specjalny wysłannik ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff, zajmujący się również kontaktami z Rosją, oraz doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Michael Waltz. Przy stole negocjacyjnym po stronie Rosji zasiadł szef MSZ w Moskwie Siergiej Ławrow i doradca rosyjskiego przywódcy Jurij Uszakow. Spotkanie trwało 4,5 godz.

Powstaną zespoły ws. zakończenia wojny na Ukrainie

Jak powiedział szef amerykańskiej dyplomacji po zakończeniu wielogodzinnych rozmów z rosyjską delegacją, były one "pierwszym, choć ważnym krokiem w trudnej, długiej podróży".

Rubio zaznaczył, że "wychodzi z tych rozmów przekonany, że Rosjanie są gotowi zacząć poważny proces ustalania, w jaki sposób, jak szybko i za pomocą jakiego mechanizmu można położyć kres tej wojnie".

Choć członkowie delegacji odmawiali podania szczegółów na temat ewentualnego kształtu porozumienia, doradca prezydenta Donalda Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego Mike Waltz stwierdził, że USA chcą by pokój był trwały, a "praktyczna rzeczywistość jest taka, że będą dyskusje o terytorium i będą dyskusje o gwarancjach bezpieczeństwa".

Po rozmowach na temat Ukrainy, rzeczniczka Departamentu Stanu USA Tammy Bruce ogłosiła, że powstaną zespoły, które mają działać na rzecz jak najszybszego zakończenia rosyjskiej wojny w Ukrainie. Politycy zgodzili się też co do utworzenia mechanizmu konsultacyjnego, który ma zajmować się "drażliwymi" kwestiami w relacjach amerykańsko-rosyjskich.

"Jeden telefon i jedno spotkanie to za mało, by zapewnić trwały pokój" - podkreśliła rzeczniczka Departamentu Stanu po rozmowach delegacji USA i Rosji w stolicy Arabii Saudyjskiej, Rijadzie.

Wspólny interes geopolityczny

Zgodzono się także a współpracę w kwestiach będących przedmiotem wspólnych interesów geopolitycznych. Politycy zgodzili się też na współpracę w dziedzinie gospodarki i możliwości inwestycyjnych, które pojawią się wraz z zakończeniem wojny w Ukrainie. W wywiadzie dla Associated Press po spotkaniu Rubio powiedział, że obie strony zgodziły się na przywrócenie obsady personalnej w swoich ambasadach w Waszyngtonie i Moskwie.

„Jeśli ten konflikt znajdzie akceptowalne zakończenie, istnieją niesamowite możliwości partnerstwa z Rosjanami na płaszczyźnie geopolitycznej w kwestiach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, a szczerze mówiąc, także gospodarczej w kwestiach, które, miejmy nadzieję, okażą się dobre dla świata, a także poprawią nasze stosunki w dłuższej perspektywie”.

Rzecznika Białego Domu powiedziała, że chociaż Ukraina nie była przy stole 18 lutego, to wszelkie rzeczywiste negocjacje pokojowe będą obejmować ten kraj.

Europa będzie przy rozmowach - "w pewnym momencie"

Sekretarz stanu USA Marco Rubio powiedział, że Unia Europejska musi być przy stole w pewnym momencie, bo ona też nałożyła sankcje na Rosję. Zaznaczył, że rezultat negocjacji musi być akceptowalny dla wszystkich stron.

"Unia Europejska będzie musiała zasiąść do stołu w pewnym momencie, ponieważ również nałożyła sankcje" - powiedział Rubio. Szef amerykańskiej dyplomacji odrzucił sugestie, że Europa została pozostawiona na uboczu negocjacji, i podkreślił, że ich wynik musi być akceptowalny zarówno dla Ukrainy i Rosji, jak i dla Unii Europejskiej.

"Celem jest zakończenie tego konfliktu w sposób sprawiedliwy, trwały, zrównoważony i akceptowalny dla wszystkich stron" - powiedział Rubio.

Pytany o to, czy rozmowy dotyczyć będą zniesienia sankcji, Rubio stwierdził, że nie będzie prowadził publicznych "prenegocjacji", lecz zaznaczył, że będzie musiało dojść do "ustępstw ze wszystkich stron" i że sankcje wprowadzono z powodu wojny. Dodał też, że swoje sankcje nałożyła też Unia Europejska, co sprawia że "będzie musiała być przy stole w pewnym momencie".

Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Mike Waltz zaznaczył, że konsultacje z sojusznikami Ameryki i Ukrainą trwają "codziennie", choć podkreślił też, że USA zamierza działać szybko, by doprowadzić konflikt do końca.

Wysłanie wojsk z krajów NATO na Ukrainę nieakceptowalne dla Rosji

Szef MSZ Siergiej Ławrow ocenił, że rozmowy "nie były nieudane" i że obie strony wyraziły gotowość "wznowienia pełnej współpracy" oraz "zniesienia barier dla współpracy gospodarczej". Zakomunikował jednak, że Rosja nie zgodzi się na obecność wojsk państw NATO w Ukrainie.

Ławrow przekazał, że strona rosyjska przedstawiła przedstawicielom USA, że wysłanie żołnierzy NATO na Ukrainę, nawet pod innymi flagami, jest dla Rosji nie do zaakceptowania.

"Wyjaśniliśmy dziś, że obecność sił zbrojnych z tych samych krajów NATO, ale pod inną, fałszywą flagą, pod flagą UE albo pod flagami narodowymi, nic nie zmienia w tej kwestii. Oczywiście to jest dla nas nie do zaakceptowania" - oświadczył szef rosyjskiej dyplomacji.

Ławrow powtórzył, że dla Rosji niedopuszczalne jest członkostwo Ukrainy w NATO. Według strony rosyjskiej jest to "bezpośrednie zagrożenie dla interesów Rosji i dla jej suwerenności".

Spotkanie Trumpa z Putinem mało prawdopodobna

Doradca Kremla Jurij Uszakow powiedział po zakończeniu rozmów, że spotkanie przywódców Rosji i USA, Władimira Putina i Donalda Trumpa, jest mało prawdopodobne w następnym tygodniu. Nie ustalono jeszcze konkretnej daty ich rozmów.

Uszakow, ocenił, że rozmowy z USA były udane. Jednak jak zwraca uwagę Associated Press wypowiedzi Uszakowa sugerowały, że obie strony poczyniły niewielkie postępy. Rosja i Stany Zjednoczone zgodziły się „wziąć pod uwagę wzajemne interesy” i rozwijać swoje stosunki. Dodał, że „trudno powiedzieć”, że stanowiska obu krajów „zbliżają się, ale mówiło się o tym”.

Rosja łaskawie pozwala wejść Ukrainie do UE, ale nie do NATO

Co ciekawe tego samego dnia rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow wyraził pogląd, że przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej jest jej suwerennym prawem.

"Mówimy o integracji i procesach integracji gospodarczej. I tutaj, oczywiście, nikt nie może niczego dyktować żadnemu krajowi i nie zamierzamy tego robić" - powiedział Pieskow.

Jednocześnie rzecznik dodał, że w kwestiach dotyczących dołączenia Ukrainy do sojuszy militarnych stanowisko Rosji jest inne. "Oczywiście zupełnie inne jest (nasze) stanowisko w kwestiach bezpieczeństwa, związanych z obroną lub sojuszami wojskowymi" - podkreślił.

Rzeczniczka MSZ Maria Zacharowa powiedziała reporterom w Moskwie, że „nie wystarczy”, aby NATO nie przyjęło Ukrainy jako członka. Powiedziała, że ​​sojusz musi pójść dalej, odrzucając obietnicę złożoną na szczycie w Bukareszcie w 2008 r., że Kijów dołączy do niego w przyszłej, nieokreślonej dacie.

„W przeciwnym razie problem ten będzie nadal zatruwał atmosferę na kontynencie europejskim” – powiedziała.

Rzecznik USA Bruce powiedziała także: „Prezydent Trump chce powstrzymać zabijanie; Stany Zjednoczone chcą pokoju i wykorzystują swoją siłę na świecie, aby zjednoczyć kraje. Prezydent Trump jest jedynym przywódcą na świecie, który może sprawić, że Ukraina i Rosja się na to zgodzą”. Dodała, że ​​obie strony zgodziły się również na konsultacje w celu rozwiązania „problemów drażliwych” w stosunkach dwustronnych, które Kreml opisał jako „poniżej zera” podczas poprzedniej administracji USA Joe Bidena.

Zełenski: nigdy nie zaakceptujemy żadnych rosyjskich ultimatów

Rozmowy na temat Ukrainy pomiędzy USA a Rosją w Arabii Saudyjskiej toczone są bez udziału Ukrainy, a ta nigdy nie zaakceptuje żadnych rosyjskich ultimatów – oświadczył ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.

„Jako prezydent Ukrainy nikomu niczego nie gwarantowałem, nikomu niczego nie potwierdzałem. Co więcej, nie zamierzałem poddawać się rosyjskiemu ultimatum. I nie zamierzam tego robić” - powiedział Zełenski w stolicy Turcji, Ankarze, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

