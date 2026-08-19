Główną inspiracją dla chińskich badaczy stały się doświadczenia z wojny w Ukrainie, które wyraźnie pokazały, jak bezzałogowe jednostki nawodne mogą zrewolucjonizować walkę na morzu. Autorzy opracowania wprost wskazali na skuteczność asymetrycznej siły bojowej, którą zbudowała Ukraina, wykorzystując drony do atakowania rosyjskiej floty. Hongkoński dziennik SCMP zacytował chińskich badaczy, którzy podkreślili, że:

„Ukraina zbudowała asymetryczną siłę bojową z użyciem bezzałogowych jednostek nawodnych, takich jak Magura V5, aby atakować rosyjską flotę w sposób niskokosztowy i klastrowy. To wyraźnie obnażyło podatność tradycyjnych dużych statków załogowych na ataki bezzałogowców”.

Te obserwacje skłoniły naukowców do wniosku, że tradycyjne metody obrony spornych wysp i raf na Morzu Południowochińskim są niewystarczające. Wąskie korytarze wodne oraz liczne martwe strefy radarowe znacznie ograniczają możliwości wczesnego ostrzegania i efektywnego reagowania na zagrożenia. W obliczu tych wyzwań, koncepcja zrobotyzowanych fortec oferuje nowe podejście do ochrony suwerenności i interesów w strategicznie ważnym regionie. Zastosowanie rojów dronów pozwala na stworzenie elastycznego i trudnego do zneutralizowania systemu obronnego, który może działać w sposób autonomiczny lub pod minimalnym nadzorem.

Wielowarstwowa obrona przyszłości: Jakie drony chronią sporne wyspy?

Proponowany przez chińskich badaczy system obrony zakłada stworzenie wielowarstwowej struktury, która ma zapewnić kompleksową ochronę zrobotyzowanych fortec. Każda warstwa ma pełnić specyficzną funkcję, wzajemnie się uzupełniając i zwiększając ogólną odporność na ataki. Zewnętrzny pierścień obronny tworzyłyby drony uderzeniowe, których zadaniem byłoby przechwytywanie i eliminowanie zagrożeń na dużej odległości. Ich zdolność do szybkiego reagowania i operowania w roju pozwoliłaby na skuteczne rozpraszanie i neutralizowanie wrogich jednostek, zanim zbliżą się one do chronionych obszarów.

Środkowa warstwa systemu obronnego skupiałaby się na walce w sferze elektronicznej. Odpowiedzialne za nią drony miałyby za zadanie zakłócać komunikację przeciwnika, dezorientować jego systemy nawigacyjne oraz neutralizować elektroniczne środki walki. Tego typu działania są kluczowe we współczesnym konflikcie, gdzie przewaga informacyjna i technologiczna często decyduje o wyniku starcia. Wewnętrzny pierścień obrony stanowiłyby natomiast drony nawodne bliskiego zasięgu, drony kamikadze oraz bezzałogowe pojazdy podwodne (UUV). Ich rola polegałaby na bezpośredniej ochronie wysp i raf, reagując na wszelkie próby naruszenia strefy bezpieczeństwa z bliskiej odległości. Drony kamikadze oferują możliwość szybkiego i precyzyjnego uderzenia w cele, natomiast UUV mogą prowadzić działania zwiadowcze i ofensywne pod wodą, chroniąc przed zagrożeniami pochodzącymi z głębin. Autorzy koncepcji wezwali do „pogłębienia integracji wojskowo-cywilnej w celu ochrony suwerenności”, co sugeruje szerokie zaangażowanie zasobów państwowych w rozwój i wdrożenie tego innowacyjnego systemu.

Morze Południowochińskie: O co toczy się gra w Azji?

Morze Południowochińskie od wielu lat jest uznawane za jeden z najbardziej zapalnych punktów w Azji Południowo-Wschodniej. Chiny roszczą sobie prawo do niemal całego jego obszaru, w tym rejonów, do których pretensje zgłaszają również inne państwa, takie jak Tajwan, Indonezja, Malezja i Filipiny. Konflikt o ten akwen wynika z jego strategicznego znaczenia zarówno gospodarczego, jak i militarnego. Przez Morze Południowochińskie prowadzi szlak handlowy o wartości ponad 3 miliardów dolarów rocznie, co czyni go kluczowym dla globalnej wymiany towarowej.

Ponadto, obszar ten jest potencjalnie bogaty w złoża ropy naftowej i gazu ziemnego, co dodatkowo podgrzewa atmosferę sporu. Kontrola nad tymi zasobami i szlakami handlowymi ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego i rozwoju gospodarczego państw regionu. Wzrost napięć i militaryzacja spornych wysp, w tym proponowane zrobotyzowane fortece, są odzwierciedleniem rosnącej rywalizacji o dominację w tym strategicznym obszarze. Inwestycje w nowoczesne technologie obronne, takie jak drony, mają na celu wzmocnienie pozycji Chin i zabezpieczenie ich roszczeń terytorialnych, co z pewnością będzie miało długoterminowe konsekwencje dla stabilności całego regionu Azji Południowo-Wschodniej.