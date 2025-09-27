Prowokacje Rosji. „Reakcja NATO była zdecydowana i będzie się nasilać”

Szefowie sztabów państw NATO spotkali się w Rydze, aby omówić naruszenia przestrzeni powietrznej przez Rosję.

Admirał Giuseppe Cavo Dragone potępił „lekkomyślne” działania Moskwy, podkreślając solidarność z sojusznikami i zapowiadając nasilenie reakcji Sojuszu.

Prezydent Łotwy zaapelował o wzmocnienie obrony powietrznej, przekształcając nadzór w misję obrony powietrznej.

Naruszenia przestrzeni powietrznej: Rosyjskie prowokacje w centrum uwagi NATO

Ostatnie incydenty z udziałem rosyjskich samolotów, w tym naruszenie przestrzeni powietrznej Estonii przez trzy myśliwce MiG-31, stały się głównym tematem obrad szefów sztabów 32 państw NATO w Rydze. Spotkanie, jak podała niemiecka agencja dpa, miało na celu wypracowanie wspólnej strategii w odpowiedzi na rosnące napięcia i prowokacyjne działania Moskwy.

Admirał Giuseppe Cavo Dragone, przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO, nie krył oburzenia, nazywając naruszenia „lekkomyślnymi” i zagrażającymi życiu. W swoim przemówieniu otwierającym podkreślił: „Wyrażam pełną i jednoznaczną solidarność ze wszystkimi sojusznikami, których przestrzeń powietrzna została naruszona”. Dodał również, że Moskwa ponosi pełną odpowiedzialność za te incydenty, a „reakcja NATO była zdecydowana i będzie się nasilać”.

Warto przypomnieć, że zaledwie tydzień wcześniej, w ubiegły piątek, trzy rosyjskie myśliwce MiG-31 wleciały w przestrzeń powietrzną Estonii w pobliżu wyspy Vaindloo na Zatoce Fińskiej, pozostając tam przez około 12 minut. Rosyjscy urzędnicy, jak stwierdził w czwartek Bloomberg, zaprzeczyli, jakoby ich samoloty przekroczyły estońską przestrzeń powietrzną, zapewniając, że „nie próbują testować NATO”. Stwierdzili też, że wcześniejsze incydenty, gdy drony wleciały na terytorium Polski i Rumunii, były „wynikiem błędu”. Jednakże, takie tłumaczenia nie uspokajają sojuszników, którzy widzą w tych działaniach celowe prowokacje.

Wzmacnianie obrony powietrznej: Priorytet dla Łotwy i całego Sojuszu

Prezydent Łotwy, Edgars Rinkevics, podczas swojego wystąpienia na konferencji, jasno określił priorytety. Podkreślił, że „najpilniejszym priorytetem jest dziś bez wątpienia obrona powietrzna”. Zaznaczył, że „Rosja kontynuuje swój schemat prowokacji, a reakcja NATO musi pozostać zdecydowana”.

Rinkevics zaapelował o konkretne działania, opowiadając się za przekształceniem obecnego nadzoru przestrzeni powietrznej NATO nad państwami bałtyckimi w misję obrony powietrznej z odpowiednimi zasadami zaangażowania. Taka zmiana oznaczałaby znacznie szerszy zakres działań, nie tylko monitorowanie, ale także aktywne przeciwdziałanie naruszeniom.

Przyszłość bezpieczeństwa: Jak NATO odpowie na wyzwania?

Konferencja w Rydze to kolejny dowód na to, że NATO traktuje rosyjskie prowokacje z najwyższą powagą. Zdecydowane oświadczenia i apele o wzmocnienie obrony powietrznej wskazują na to, że Sojusz jest gotowy podjąć konkretne kroki w celu ochrony swoich członków. Zwłaszcza że przyszłość bezpieczeństwa w regionie zależy w dużej mierze od tego, jak skutecznie NATO będzie w stanie odstraszać potencjalnych agresorów i jak szybko będzie w stanie reagować na naruszenia suwerenności swoich członków. Kluczowe będzie nie tylko wzmacnianie militarnych zdolności, ale także utrzymywanie jedności i solidarności w obliczu wspólnych wyzwań.