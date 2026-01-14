Program DELFIN nabiera tempa. Drugi okręt rozpoznania radioelektronicznego ORP „Henryk Zygalski” już na wodzie

W Gdańsku zwodowano ORP „Henryk Zygalski”, drugi okręt rozpoznania radioelektronicznego w ramach programu DELFIN.

Jednostki SIGINT, nazwane na cześć polskich kryptologów, będą "oczami i uszami" Marynarki Wojennej.

Zastąpią wysłużone okręty, znacząco wzmacniając bezpieczeństwo na Bałtyku.

Uroczystość chrztu i wodowania drugiego okrętu SIGINT odbyła się 14 stycznia 2026 r. na terenie stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. w Gdańsku. W wydarzeniu uczestniczył m.in. sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Paweł Bejda, reprezentujący kierownictwo MON.​

Bezpieczeństwo na morzu wzmacniamy konsekwentnie i systemowo. Dziś odbyło się wodowanie i chrzest okrętu rozpoznania radioelektronicznego „Henryk Zygalski” - ważny element zdolności Marynarki Wojennej na Bałtyku. W realiach wojny hybrydowej ochrona wód terytorialnych, szlaków handlowych i infrastruktury krytycznej jest kluczowa! To część szerszej modernizacji, obok programów ORKA i MIECZNIK, które wzmacniają bezpieczeństwo Polski na morzu - podkreślił we wpisie zamieszczony na platformie X Władysław Kosiniak-Kamysz, minister obrony narodowej.

Nowa jednostka otrzymała imię ORP „Henryk Zygalski” na cześć wybitnego polskiego matematyka i kryptologa, który w latach 30. XX wieku, w zespole z Marianem Rejewskim i Jerzym Różyckim, przyczynił się do złamania kodu niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma. Wybór patrona podkreśla rozpoznawczy charakter okrętu i nawiązuje do tradycji polskiego wywiadu sygnałowego.

Program DELFIN - nowe „oczy i uszy” na Bałtyku

Okręty rozpoznania radioelektronicznego powstają w ramach programu o kryptonimie DELFIN, realizowanego przez Agencję Uzbrojenia w partnerstwie ze szwedzkim koncernem Saab Kockums AB. Umowa na dostawę dwóch jednostek SIGINT została podpisana 25 listopada 2022 r., a jej wartość to około 600 mln euro netto.

Główne zadanie okrętów DELFIN to prowadzenie morskiego rozpoznania radioelektronicznego (SIGINT, Signals Intelligence) w pełnym spektrum sygnałów elektromagnetycznych. Nowoczesne systemy rozpoznania pozwolą na wykrywanie, pomiar parametrów i identyfikację źródeł emisji radiolokacyjnych, łączności i innych sygnałów emitowanych przez siły przeciwnika.

Okręty DELFIN to jednostki typu 107, o długości około 74 metrów i wyporności przekraczającej 2 tysiące ton. Kadłub i nadbudówka wykonane są z amagnetycznej stali, zmniejszającej wykrywalność jednostki. Napęd stanowić będą cztery silniki wysokoprężne, a załoga liczyć ma około 40 oficerów i marynarzy.​

Budowę kadłubów obu jednostek powierzono polskiej stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. w Gdańsku, która działa w tym zakresie jako podwykonawca Saaba. Szwedzki koncern odpowiada za projektowanie i dostawę systemów rozpoznania radioelektronicznego oraz ich integrację z platformą okrętową.

Zastąpienie „Nawigatora” i „Hydrografa”

Nowe okręty SIGINT zastąpią w Grupie Okrętów Rozpoznawczych dwa starsze okręty rozpoznania radioelektronicznego: ORP „Nawigator” (262) i ORP „Hydrograf” (263), które zostały wcielone do służby w latach 70. XX wieku. Choć ich wyposażenie rozpoznawcze było modernizowane, same kadłuby mają już około 50 lat, a ich możliwości operacyjne są ograniczone.

ORP „Henryk Zygalski” to druga jednostka z serii DELFIN. Pierwszą jest ORP „Jerzy Różycki”, którego wodowanie odbyło się 1 lipca 2025 r. w tej samej stoczni. Przekazanie ORP „Jerzy Różycki” do służby planowane jest na 2027 r.

„Oczy i uszy” dla całej Marynarki i Sił Zbrojnych

Nowe okręty SIGINT będą pełniły rolę pływających centrów rozpoznania, zbierających, analizujących i przekazujących dane o aktywności radiowej, radarowej i elektromagnetycznej w obszarze działań Marynarki Wojennej RP. Dzięki temu dowództwo marynarki otrzyma znacznie pełniejszy obraz sytuacji operacyjnej na Bałtyku.

Dane z okrętów DELFIN nie będą jednak wykorzystywane wyłącznie przez marynarkę. Mogą przysłużyć się całemu systemowi dowodzenia Sił Zbrojnych RP. Informacje o sygnałach radarowych, łączności i polach fizycznych emitowanych przez obce jednostki będą wspierać planowanie działań fregat, okrętów podwodnych, systemów obrony powietrznej i lotnictwa.