MON ogłasza nowe nominacje. 18 Dywizja Zmechanizowana i 21 Brygada Strzelców Podhalańskich z nowymi dowódcami

Karolina Modzelewska
Karolina Modzelewska
2026-01-14 13:10

Władysław Kosiniak-Kamysz, minister obrony narodowej poinformował o wręczeniu decyzji o wyznaczeniu na nowe stanowiska służbowe żołnierzom Wojska Polskiego. Wśród nich znaleźli się gen. bryg. Dariusz Lewandowski oraz płk Marcin Dusza. Szef MON przekazał również, przyznany postanowieniem Karola Nawrockiego, Prezydenta RP, Srebrny Krzyż Zasługi gen. dyw. Krzysztofowi Stańczykowi, dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej.

Awanse w Wojsku Polskim

i

Autor: Ministerstwo Obrony Narodowej/ X (Twitter)

Minister obrony narodowej wręczył decyzje o wyznaczeniu na kluczowe stanowiska dowódcze w Wojsku Polskim gen. bryg. Dariuszowi Lewandowskiemu oraz płk. Marcinowi Duszy, a także uhonorował gen. dyw. Krzysztofa Stańczyka Srebrnym Krzyżem Zasługi przyznanym postanowieniem Prezydenta RP. Zmiany te wpisują się w proces wzmacniania struktur 18 Dywizji Zmechanizowanej i 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, które odgrywają istotną rolę w systemie obrony państwa.

Kluczowe decyzje personalne MON

  • Gen. bryg. Dariusz Lewandowski został wyznaczony na stanowisko dowódcy 18 Dywizji Zmechanizowanej, jednego z najważniejszych związków taktycznych Wojsk Lądowych odpowiedzialnego za wschodni kierunek strategiczny.
  • Płk Marcin Dusza objął funkcję dowódcy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, wyspecjalizowanej w działaniach w terenie górskim i stanowiącej element 18 Dywizji Zmechanizowanej.
  • ​Podczas tej samej uroczystości minister obrony wręczył gen. dyw. Krzysztofowi Stańczykowi, dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej, Srebrny Krzyż Zasługi przyznany postanowieniem Prezydenta RP, podkreślając jego wkład w rozwój komponentu terytorialnego Sił Zbrojnych.

To doświadczeni oficerowie, których wiedza, kompetencje i dotychczasowa służba stanowią gwarancję profesjonalnego wykonywania powierzonych zadań. Obejmowane funkcje mają kluczowe znaczenie dla sprawnego funkcjonowania Sił Zbrojnych RP oraz bezpieczeństwa państwa. Panowie życzę powodzenia w realizacji nowych obowiązków - podkreślił Władysław Kosiniak-Kamysz.

Wraz z dalszym formowaniem struktur 18 Dywizji Zmechanizowanej, w tym nowej 18 Brygady Zmotoryzowanej, przed dowództwem dywizji stoi zadanie integracji jednostek, rozbudowy infrastruktury oraz utrzymania wysokiego tempa szkolenia.​ 21 Brygada Strzelców Podhalańskich będzie kontynuowała przygotowanie do działań w terenie górskim oraz udział w operacjach sojuszniczych, wykorzystując dotychczasowe doświadczenie z misji NATO i ONZ.

Decyzje kadrowe na najwyższych szczeblach dowodzenia wpisują się w długofalowe kierunki rozwoju Sił Zbrojnych RP na lata 2017–2026 i dalej, wzmacniając stabilność oraz ciągłość dowodzenia w kluczowych związkach taktycznych.

Garda: Władysław Kosiniak-Kamysz
Portal Obronny SE Google News
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
WŁADYSŁAW KOSINIAK-KAMYSZ
WOJSKO POLSKIE