MON ogłasza nowe nominacje. 18 Dywizja Zmechanizowana i 21 Brygada Strzelców Podhalańskich z nowymi dowódcami

Minister obrony narodowej wręczył decyzje o wyznaczeniu na kluczowe stanowiska dowódcze w Wojsku Polskim gen. bryg. Dariuszowi Lewandowskiemu oraz płk. Marcinowi Duszy, a także uhonorował gen. dyw. Krzysztofa Stańczyka Srebrnym Krzyżem Zasługi przyznanym postanowieniem Prezydenta RP. Zmiany te wpisują się w proces wzmacniania struktur 18 Dywizji Zmechanizowanej i 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, które odgrywają istotną rolę w systemie obrony państwa.

Kluczowe decyzje personalne MON

Gen. bryg. Dariusz Lewandowski został wyznaczony na stanowisko dowódcy 18 Dywizji Zmechanizowanej , jednego z najważniejszych związków taktycznych Wojsk Lądowych odpowiedzialnego za wschodni kierunek strategiczny.

, jednego z najważniejszych związków taktycznych Wojsk Lądowych odpowiedzialnego za wschodni kierunek strategiczny. Płk Marcin Dusza objął funkcję dowódcy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich , wyspecjalizowanej w działaniach w terenie górskim i stanowiącej element 18 Dywizji Zmechanizowanej.

, wyspecjalizowanej w działaniach w terenie górskim i stanowiącej element 18 Dywizji Zmechanizowanej. ​Podczas tej samej uroczystości minister obrony wręczył gen. dyw. Krzysztofowi Stańczykowi, dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej, Srebrny Krzyż Zasługi przyznany postanowieniem Prezydenta RP, podkreślając jego wkład w rozwój komponentu terytorialnego Sił Zbrojnych.

Ważny moment dla Wojska Polskiego. Wręczyłem dziś decyzje o wyznaczeniu na nowe stanowiska służbowe żołnierzom Wojska Polskiego:✅ gen. bryg. Dariusz Lewandowski - dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej; @Zelazna_Dywizja✅ płk Marcin Dusza - dowódca 21 Brygady Strzelców… pic.twitter.com/aAWjogEeWq— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) January 14, 2026

To doświadczeni oficerowie, których wiedza, kompetencje i dotychczasowa służba stanowią gwarancję profesjonalnego wykonywania powierzonych zadań. Obejmowane funkcje mają kluczowe znaczenie dla sprawnego funkcjonowania Sił Zbrojnych RP oraz bezpieczeństwa państwa. Panowie życzę powodzenia w realizacji nowych obowiązków - podkreślił Władysław Kosiniak-Kamysz.

Wraz z dalszym formowaniem struktur 18 Dywizji Zmechanizowanej, w tym nowej 18 Brygady Zmotoryzowanej, przed dowództwem dywizji stoi zadanie integracji jednostek, rozbudowy infrastruktury oraz utrzymania wysokiego tempa szkolenia.​ 21 Brygada Strzelców Podhalańskich będzie kontynuowała przygotowanie do działań w terenie górskim oraz udział w operacjach sojuszniczych, wykorzystując dotychczasowe doświadczenie z misji NATO i ONZ.

Decyzje kadrowe na najwyższych szczeblach dowodzenia wpisują się w długofalowe kierunki rozwoju Sił Zbrojnych RP na lata 2017–2026 i dalej, wzmacniając stabilność oraz ciągłość dowodzenia w kluczowych związkach taktycznych.