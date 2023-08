Spis treści

Uroczyste położenie stępki dla ORP "Różycki" w stoczni w Gdańsku

Uroczyste położenie stępki to symboliczne rozpoczęcie drugiego etapu budowy ORP "Różycki". Agencja Uzbrojenia przypomina, że w pierwszej połowie tego roku, a dokładnie 27 kwietnia 2023, miało miejsce uroczyste cięcie blach - symboliczny początek budowy okrętu. "Po trzech miesiącach od tego wydarzenia położeniem stępki rozpoczął się następny etap, który zostanie zwieńczony przewidzianym na 2026 r., wodowaniem jednostki" - czytamy w oficjalnym komunikacie Agencji Uzbrojenia.

Budowa okrętów rozpoznania radioelektronicznego DELFIN. MON podpisał umowę w 2022 roku

Przypomnijmy, że umowa na dostawę okrętów rozpoznania radioelektronicznego DELFIN została podpisana 25 listopada 2022 roku pomiędzy Skarbem Państwa – Agencją Uzbrojenia a szwedzką firmą Saab AB. Jest to kontrakt o wartości blisko 600 mln euro netto. Co ważne, okręty zostaną wybudowane w Gdańsku, w Stoczni Remontowa Shipbuilding SA, a Szwecja dostarczy specjalistyczne wyposażenie. "W realizację umowy zostaną zaangażowane również inne podmioty polskiego przemysłu obronnego, co przełoży się na znaczący udział podmiotów krajowych w tym kontrakcie" - informuje Agencja Uzbrojenia.

ORP "Różycki". Okręt rozpoznania radioelektronicznego ma być gotowy w 2026 roku

ORP "Różycki jest pierwszym z serii okrętów rozpoznania radioelektronicznego, pozyskiwanych w ramach programu kr. DELFIN. Dostawa pierwszego, jak i drugiego okrętu do Marynarki Wojennej RP zostanie zrealizowana do 2027 roku. Jednak wodowanie ORP "Różycki" zaplanowano w 2026 roku. Okręty zwiększą zdolności Sił Zbrojnych RP w zakresie pozyskiwania danych rozpoznawczych w oparciu o morskie okrętowe systemy rozpoznania radioelektronicznego. Jak podkreśla w swoim komunikacie Agencja Uzbrojenia, morskie okrętowe systemy rozpoznania radioelektronicznego umożliwią pozyskiwanie danych rozpoznawczych w zakresie całego spektrum morskiego rozpoznania radioelektronicznego (SIGINT). "Szczegółowa specyfikacja systemu stanowi informację niejawną" - zaznacza Agencja Uzbrojenia.

ORP "Różycki" otrzyma nazwę na cześć Jerzego Różyckiego, matematyka i kryptologa

Dodajmy, że ORP "Różycki będzie pierwszym z serii okrętów rozpoznania radioelektronicznego, pozyskiwanych w ramach programu kr. DELFIN. Swoją nazwę otrzyma na cześć matematyka, pracownika Biura Szyfrów i kryptologa. Jerzy Różycki razem Marianem Rejewskim i Henrykiem Zygalskim, w okresie dwudziestolecia międzywojennego, przyczynił się do złamania kodu niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma.

