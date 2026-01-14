Scholz ujawnia kulisy wojny w Ukrainie. „Putin chciał wojny i planował ją od lat”

Olaf Scholz ujawnia, że Putin planował inwazję na Ukrainę od lat, twierdząc, że nic nie mogło go powstrzymać.

Były kanclerz Niemiec odpiera zarzuty dotyczące tempa dostarczania pomocy wojskowej Ukrainie, tłumacząc strategię rządu.

Więcej o kulisach wojny i krytyce niemieckiej polityki wobec Rosji znajdziesz w artykule.

Putin zaplanował wojnę z dwuletnim wyprzedzeniem? Były kanclerz Niemiec nie ma wątpliwości

Podczas prezentacji książki „Das Versagen” w Berlinie, były kanclerz Niemiec Olaf Scholz podzielił się swoimi przemyśleniami na temat genezy konfliktu na Ukrainie. „Dziś jestem głęboko przekonany, że prezydent Rosji Władimir Putin zaplanował pełną inwazję przeciwko Ukrainie dwa lata przed 2022 rokiem i niewiele mogło go odwieść od tego pomysłu” - oświadczył Scholz. Te mocne słowa rzucają nowe światło na postrzeganie intencji rosyjskiego prezydenta przez jednego z kluczowych europejskich polityków. Książka, autorstwa dziennikarzy Katji Gloger i Georga Mascolo, poddaje pod ostrą krytykę dotychczasową niemiecką politykę względem Rosji, co stanowi kontekst dla wypowiedzi byłego kanclerza.

Scholz podkreślił, że Władimir Putin mógłby osiągnąć część swoich celów, takich jak rezygnacja Ukrainy z członkostwa w NATO czy zakaz rozmieszczenia pocisków dalekiego zasięgu, bez uciekania się do działań wojennych. „To wszystko można było uzyskać bez wojny, Ukraińcy ostatecznie by się na to zgodzili, podobnie jak my wszyscy. A to znaczy, że Putin chciał wojny” - ocenił polityk SPD. Ta diagnoza sugeruje, że decyzja o inwazji była świadomym wyborem, a nie ostatecznością wymuszoną okolicznościami.

Niemiecka pomoc wojskowa dla Ukrainy: Scholz odpiera zarzuty

W swojej wypowiedzi Olaf Scholz odniósł się również do krytyki dotyczącej rzekomo powolnego tempa dostarczania pomocy wojskowej Ukrainie przez Niemcy w 2022 roku. Były kanclerz uznał, że takie stawianie sprawy „ma niewiele wspólnego z faktem, że zorganizowaliśmy realne dostawy uzbrojenia”.

Bronił strategii rządu, wyjaśniając, że Niemcy dokładnie analizowały potencjalne reakcje Rosjan na dostawy poszczególnych rodzajów broni. „Trzeba było testować, jak daleko można się posunąć” - tłumaczył Scholz. Podkreślił również, że nie ma gotowego „kodeksu” określającego granice takich działań. „Nie istnieje żaden kodeks mówiący - to jest właśnie ten jeden krok za daleko. Nie da się tego nigdzie wyczytać, nie uczy się tego także w Akademii Dowodzenia Bundeswehry w Hamburgu. To coś, co trzeba samemu ustalić” - przekonywał.

„Das Versagen”: Krytyczne spojrzenie na niemiecką politykę wobec Rosji

Książka „Das Versagen. Eine investigative Geschichte der deutschen Russlandpolitik” (pol. „Porażka. Śledcza historia niemieckiej polityki wobec Rosji”) stanowi istotny element dyskusji na temat stosunków niemiecko-rosyjskich. Publikacja szczegółowo opisuje, jak przez lata w Niemczech systematycznie ignorowano sygnały ostrzegawcze dotyczące agresywnego kursu Rosji.

Wydana w 2025 roku książka ujawnia m.in. plany wspólnych ćwiczeń niemiecko-rosyjskich na poligonie na północ od Petersburga na przełomie lipca i sierpnia 2013 roku. Wspomniano także o wydarzeniach z 17 czerwca 2011 roku, kiedy to śmigłowce Bundeswehry przetransportowały rosyjską delegację, w tym ówczesnego rosyjskiego ministra obrony Anatolija Sierdiukowa, do Unterluess koło Celle.

Tam podpisano kontrakt o wartości około 135 milionów euro, zobowiązujący Niemcy do wsparcia budowy wojskowego centrum szkoleniowego w rosyjskim Mulino w obwodzie niżnonowogrodzkim. Bliższe związki wojskowe między Niemcami a Rosją zakończyły się jednak wraz z aneksją Krymu przez Władimira Putina w marcu 2014 roku, co ostatecznie uniemożliwiło pełną realizację projektu.