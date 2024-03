Prezydent Turcji wystąpił z kolejną ofertą mediacji między Ukrainą a Rosją. Amerykański miliarder wezwał USA do zawarcia porozumienia z… Rosją

Od początku wojny rosyjsko-ukraińskiej w przestrzeni publicznej pojawiają się wieści o kolejnych mediacjach pokojowych. Jak na razie są to tylko próby, bo – przynajmniej oficjalnie – obie strony konfliktu stawiają warunki nie do zaakceptowania. Kijów gotów jest rokować, o ile tylko Rosja odda, co zajęła (łącznie z Krymem) i nie widzi możliwości paktowania z Putinem. Moskwa też chce pokoju na swoich warunkach: co wzięła, to jej już będzie, a Ukraina pozostanie poza strukturami NATO. Turcja, po raz kolejny, wyraziła gotowość do mediowania. W roli mediatora ostatnio wystąpił amerykański miliarder David Sachs. Nie jest to znaczący miliarder, bo z majątkiem szacowanym na 1,2 mld USD nie kwalifikuje się do wpisu na liście najbogatszych ludzi świata wg magazynu „Forbes”.

i Autor: X/Wołodymir Zełenski