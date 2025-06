Polska z unijnym wsparciem. Miliony euro na zakup amunicji

EDIRPA – europejski program wsparcia obronności

Europejski program EDIRPA (The European Defence Industry Reinforcement through common Procurement Act) ma na celu wspieranie rozwoju przemysłu obronnego i zacieśnianie kooperacji między państwami europejskimi w zakresie zakupów sprzętu wojskowego. W ramach niego kraje mogą koordynować zakupy sprzętu. Całkowity budżet unijnego programu EDIRPA wynosi ok. 300 mln euro.

Polska częścią międzynarodowego projektu

Dofinansowanie otrzyma międzynarodowy projekt zakupów amunicji artyleryjskiej 155 mm, w którym Polska bierze udział wraz z Litwą, Holandią, Włochami Danią i Chorwacją.

Szef #AU, gen. bryg. dr Artur Kuptel, podpisał po 🇵🇱 stronie porozumienie grantowe, dzięki któremu otrzymamy środki finansowe z programu #EDIRPA z tytułu wspólnego zakupu amunicji.Jest to efekt naszych działań z europejskimi partnerami na rzecz budowy wspólnego bezpieczeństwa.… https://t.co/hKyUYSo3nG— Agencja Uzbrojenia (@AgencjaUzbr) June 10, 2025

Wiceszef MON Paweł Bejda o unijnym wsparciu

O podpisaniu porozumienia grantowego, które pozwoli na przekazanie unijnych środków, poinformował we wtorek wiceszef MON odpowiedzialny za zbrojenia Paweł Bejda.

"Miliony euro wpłyną na konta sześciu krajów, w tym Polski. Dziś podpisaliśmy porozumienie grantowe ws. przyznania pieniędzy w programie EDIRPA. Dodatkowe finansowanie wesprze modernizację techniczną - naszym celem jest silne Wojsko Polskie" - napisał Bejda na X.

‼️Miliony euro wpłyną na konta sześciu krajów, w tym Polski. Dziś podpisaliśmy porozumienie grantowe ws. przyznania pieniędzy w programie #EDIRPA. Dodatkowe finansowanie wesprze modernizację techniczną - naszym celem jest silne Wojsko Polskie.@MON_GOV_PL @AgencjaUzbr pic.twitter.com/9IDJ3M7qav— Paweł Bejda (@pawelbejda) June 10, 2025

Agencja Uzbrojenia potwierdza

"Szef Agencji Uzbrojenia, gen. bryg. dr Artur Kuptel, podpisał po polskiej stronie porozumienie grantowe, dzięki któremu otrzymamy środki finansowe z programu EDIRPA z tytułu wspólnego zakupu amunicji. Jest to efekt naszych działań z europejskimi partnerami na rzecz budowy wspólnego bezpieczeństwa. To nasz pierwszy, lecz nie ostatni krok w kierunku europejskich projektów obronnych" - przekazała w mediach społecznościowych AU.

Inne projekty z dofinansowaniem

Poza międzynarodowymi zakupami amunicji unijne dofinansowanie zyskały 4 inne projekty:

Wielonarodowe zakupy francuskich systemów przeciwlotniczych Mistral;

Niemieckich systemów IRIS-T SLM;

Fińskich pojazdów opancerzonych CAVS;

Niemiecko-duńsko-holendersko-estoński projekt zakupów pocisków odłamkowo-burzących.

Na liście rezerwowej znalazły się natomiast plany zakupu produkowanych przez polskie zakłady MESKO ręcznych zestawów przeciwlotniczych Piorun przez wspólne konsorcjum polsko-litewsko-łotewsko-estońsko-norweskie.