Polska reaguje na naruszenie przestrzeni powietrznej. Konsultacje NATO w obliczu incydentu z dronami

W nocy z wtorku na środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o wielokrotnym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Była to bezpośrednia konsekwencja ataku Rosji na Ukrainę. W celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych natychmiast uruchomił wszystkie niezbędne procedury. Rano premier Donald Tusk przekazał, że doszło do co najmniej 19 naruszeń, a co najmniej 3 drony zostały strącone przez polskie i sojusznicze lotnictwo. „Użycie uzbrojenia przez polskie lotnictwo to wydarzenie bez precedensu w najnowszej historii Polski” – podkreślono, co świadczy o powadze sytuacji i zdecydowanej reakcji obronnej.

Artykuł 4 NATO w działaniu: Wspólne konsultacje i solidarność sojuszników

W odpowiedzi na zaistniałe zagrożenie, premier Donald Tusk zapowiedział złożenie formalnego wniosku do Rady Północnoatlantyckiej o uruchomienie art. 4 NATO. Ten kluczowy artykuł Traktatu Północnoatlantyckiego stanowi, że „Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć - zdaniem którejkolwiek z nich - zagrożone będą: integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron”. Wniosek ten został uzgodniony z prezydentem Karolem Nawrockim, co podkreśla jedność polskiego kierownictwa w obliczu kryzysu.

Rzecznik rządu Adam Szłapka potwierdził, że konsultacje sojuszników w ramach art. 4 już się odbyły. W tym samym czasie sekretarz generalny NATO Mark Rutte przekazał, że Rada Północnoatlantycka omówiła sytuację, a sojusznicy wyrazili solidarność z Polską i potępili działania Rosji. Rutte podkreślił, że sojusznicy są zdecydowani bronić terytorium NATO i będą monitorować sytuację na wschodniej flance Sojuszu, a obrona powietrzna NATO jest stale w gotowości. Ocenił również, że wtargnięcie dronów na terytorium Polski, niezależnie od tego, czy było celowe, czy nie, jest „absolutnie czymś niedopuszczalnym”, a pełna ocena zdarzenia trwa.

Rada Północnoatlantycka: Najwyższy organ decyzyjny NATO

Rada Północnoatlantycka jest najwyższym organem decyzyjnym NATO, w skład którego wchodzą przedstawiciele wszystkich państw członkowskich. Jej obradom przewodniczy sekretarz generalny. To właśnie na jej forum przeprowadzane są kluczowe konsultacje w sprawie bezpieczeństwa, co podkreśla wagę spotkania zainicjowanego przez Polskę. Działania te mają na celu nie tylko ocenę obecnej sytuacji, ale także opracowanie strategii na przyszłość, aby zapewnić bezpieczeństwo i stabilność w regionie w obliczu rosnących zagrożeń. Polska, poprzez szybką i zdecydowaną reakcję, demonstruje swoje zaangażowanie w obronę wspólnych wartości i bezpieczeństwa Sojuszu.