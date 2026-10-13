Polska i Łotwa zacieśniają współpracę. Podpisano kluczowe porozumienie o cyberbezpieczeństwie

13 października 2026 roku w stolicy Łotwy, Rydze, doszło do podpisania dokumentu, który nadaje nowy wymiar polsko-łotewskiej współpracy w dziedzinie obronności. Ze strony polskiej porozumienie sygnował sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Cezary Tomczyk, a ze strony łotewskiej jego odpowiednik, Rolands Heniņš, dyrektor ds. polityki w Ministerstwie Obrony i zastępca sekretarza stanu. Jego celem jest stworzenie solidnych ram dla kompleksowej wymiany informacji oraz koordynacji działań w obszarze cyberbezpieczeństwa.

"Szybsza wymiana informacji, wcześniejsze wykrywanie zagrożeń, skoordynowane reagowanie na incydenty, a także wspólne szkolenia, ćwiczenia i projekty badawcze – to konkretne efekty naszego porozumienia" – przekazał wiceminister Tomczyk tuż po podpisaniu umowy na platformie X. Podkreślił on, że jest to zwieńczenie wielomiesięcznych negocjacji, które budują na już istniejących fundamentach współpracy.

Dziś w Rydze 🇵🇱 Polska i 🇱🇻 Łotwa podpisały porozumienie o współpracy w cyberprzestrzeni! Szybsza wymiana informacji, wcześniejsze wykrywanie zagrożeń, skoordynowane reagowanie na incydenty, a także wspólne szkolenia, ćwiczenia i projekty badawcze – to konkretne efekty naszego porozumienia. Współpraca naszych zespołów reagowania na incydenty trwa od 2021 roku. Dziś, po miesiącach negocjacji, nadajemy jej nowy wymiar. Dziękuję Rolandsowi Heniņšowi za owocną współpracę! 🇵🇱🤝🇱🇻 @MON_GOV_PL @AizsardzibasMin @CyberWojska @MChmielewskiMIL— Cezary Tomczyk (@CTomczyk) October 13, 2026

Kluczowe obszary współpracy zdefiniowane w porozumieniu obejmują:

Proaktywne wykrywanie zagrożeń i podatności w systemach teleinformatycznych.

Systematyczną wymianę wiedzy eksperckiej i danych analitycznych dotyczących nowych wektorów ataków.

Rozwój wspólnych zdolności operacyjnych i analitycznych w celu skuteczniejszego zwalczania cyberataków.

Wzmocnienie kanałów bezpiecznej komunikacji między resortami obrony obu krajów.

Dzięki tym zapisom Polska i Łotwa będą mogły nie tylko szybciej reagować na incydenty, ale również wspólnie pracować nad prewencją i budowaniem długofalowej odporności.

Nowy rozdział w partnerstwie – co zakłada porozumienie?

Porozumienie kładzie szczególny nacisk na zagrożenia hybrydowe, które wymagają skoordynowanego podejścia cywilno-wojskowego. Działania dezinformacyjne, ataki na infrastrukturę krytyczną czy operacje wpływu prowadzone w sieci to wyzwania, z którymi mierzą się dziś wszystkie państwa NATO. Współpraca polsko-łotewska ma na celu stworzenie zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i reagowania na tego typu działania. Dzięki szybszej wymianie informacji o zaobserwowanych anomaliach czy kampaniach dezinformacyjnych, oba kraje będą w stanie skuteczniej neutralizować ich skutki i chronić swoje społeczeństwa oraz instytucje państwowe.

Porozumienie to nie tylko dokumentacja zasad, ale przede wszystkim fundament dla praktycznych działań. W jego ramach planowana jest realizacja wspólnych szkoleń, ćwiczeń i projektów badawczo-rozwojowych. Tego typu inicjatywy są kluczowe dla testowania procedur, budowania interoperacyjności oraz podnoszenia kompetencji personelu odpowiedzialnego za cyberobronę. Wspólne manewry w cyberprzestrzeni pozwolą na symulowanie realnych scenariuszy ataków i wypracowywanie najskuteczniejszych metod obrony. To także doskonała okazja do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, co bezpośrednio przełoży się na wzmocnienie narodowych zdolności obu państw.