Polscy żołnierze mogą zapuścić krótkie brody i odsłonić tatuaże. Minister wsłuchał się w głos wojska

Takie oto zmiany (w wyglądzie żołnierza) w „Regulaminie…” wprowadził zarządzeniem minister Władysław Kosiniak-Kamysz:

„Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248, 834, 1089, 1222 i 1248) zarządza się, co następuje:

§ 1. W „Regulaminie ogólnym żołnierza Wojska Polskiego”, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 7/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia do użytku "Regulaminu ogólnego żołnierza Wojska Polskiego" (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 49) wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 110 otrzymuje brzmienie: „110. Żołnierz może nosić zarost nie dłuższy niż 3 cm. Zarost musi być zadbany i schludny, gwarantujący estetyczny wygląd żołnierza. Nie może uniemożliwiać lub utrudniać wykonywania zadań służbowych. Przykład wyglądu żołnierza przedstawiają rysunki nr 6 i 7.";

2) pkt 117 otrzymuje brzmienie: „117. Żołnierz występujący w umundurowaniu nie może eksponować w widocznych miejscach zdobień ciała wykonanych poprzez nacinanie, zdrapywanie, wypalanie lub uszkadzanie skóry w celu otrzymania blizn określonego wzoru. Żołnierz nie nosi piercingu i tuneli w uszach. Dopuszcza się eksponowanie przez żołnierza, występującego indywidualnie, tatuaży ramion i przedramion, za wyjątkiem tatuaży wyrażających treści powszechnie uznawane za nieakceptowalne.".

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2024 r.”

Minister obrony narodowej w przeddzień Święta Wojska Polskiego tłumaczył, że „sztywne i nieżyciowe zasady dotyczące zarostu i tatuaży to problem często wskazywany przez żołnierzy w rozmowach z pełnomocnikiem MON ds. warunków służby wojskowej Pawłem Mateńczukiem ps. Naval, b. żołnierzem GROM”.

Trzycentymetrowej długości broda to zasadniczy postęp w podejściu MON do tzw. ogólnej prezencji żołnierza Wojska Polskiego. Do 1 września żołnierz mógł mieć zarost o długości maksimum 5 mm. I to pod warunkiem, że takie zalecenie wystawił lekarz dermatolog.

Co zaś tyczy się tatuaży, to zmiany wprowadzone do „Regulaminu…” też są, można stwierdzić, rewolucyjne. Bo do 1 września żołnierz nie mógł mieć tatuaży „na odkrytych częściach ciała”. Gdy miał takie na przedramionach, to regulaminowo nie mógł podwijać rękawów munduru, nawet w największych upałach. Więcej o tatuażach w polecanym tekście.