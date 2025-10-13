Karabin wyborowy MSBS Grot .308 S16/S20. Tani nie jest – to fakt

• SKW MSBS Grot nie został znacząco okrojony względem wojskowej wersji – zachowano funkcjonalności (m.in. system tłokowy), dostępne są lufy o długości 16 i 20 cali.

• Nazwa „Grot” pochodzi od pseudonimu gen. Stefana „Grota” Roweckiego; konstrukcja powstała w ramach programu MSBS (część programu Tytan).

• Kluczowe parametry SKW MSBS Grot .308 S20: kaliber .308 Win, magazynek 10 nabojów, system tłokowy o krótkim skoku, lufa 20 cali (508 mm), długość 1073–1100 mm, waga bez magazynka 5,4 kg.

Czy warto wydać na ten karabin circa 18 tysięcy złotych?

Zanim padnie odpowiedź na to pytanie i zanim przyjrzymy się tej broni, przypomnijmy, czym jest seria karabinków Grot, skąd ta nazwa? Wzięła się nie od grotu strzały, choć taka genealogia nazwy byłaby logiczna. Taką nadano po konkursie ogłoszonym przez FBŁR. W tym przypadku „Grot” nawiązuje do pseudonimu dowódcy Armii Krajowej, gen. Stefana „Grota” Roweckiego. Dla przypomnienia: został on aresztowany 30 czerwca 1943 r. (w Warszawie). Osadzono go w KL Sachsenhausen. Został rozstrzelany między 2 a 7 sierpnia 1944 r. Dokładna data morderstwa nie jest znana.

Grot to całkowicie polska konstrukcja; opracowano ją w ramach programu MSBS, czyli Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej (prowadzonego od 2003 r.). Ten z kolei był częścią programu Tytan („żołnierz przyszłości”). Docelowo ma zastąpić starsze wersje obecnie używanej broni, czyli m.in. AKM i Beryla. W tym materiale nie będzie o wojskowych wersjach Grota (za które FBŁR została wyróżniona nagrodą Defender na wrześniowych kieleckich MSPO), ale o karabinie wyborowym do cywilnego użytkowania.

W ofercie sprzedażowej jednego ze sklepów oferujących broń palną napisano… Niedawno na rynek cywilny trafiła długo wyczekiwana wersja bullpup (pozbawiona kolby właściwej, dzięki czemu ma bardzo kompaktową budowę), a obecnie dostępna jest wersja wyborowa – SKW MSBS Grot .308 S20 – czyli Samopowtarzalny Karabin Wyborowy Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej Grot w kalibrze .308 Win (który jest cywilnym odpowiednikiem NATO-wskiej amunicji 7,62 × 51 mm, często używanym właśnie w karabinach wyborowych). Oznaczenie S20 to długość lufy – 20 cali / 508 mm (lufa ryflowana, czyli z wyżłobieniami odciążającymi masę broni).

To, co różni wersję SKW S20 od pozostałych Grotów (oczywiście oprócz długości lufy i kalibru), to wyborowa kolba na standardowym wyposażeniu broni. Kolba ma budowę szkieletową (co też ma wpływ na zmniejszenie masy broni) i ma w pełni regulowaną stopkę oraz bakę policzkową. W dolnej części posiada krótką szynę Picatinny służącą do zamocowania opcjonalnego monopodu. Z kolei górna część łoża to długa, monolityczna szyna Picatinny, dająca naprawdę sporą przestrzeń na montaż szerokiej gamy urządzeń celowniczych (w tym termo- i noktowizji). Producent przewidział też krótsze odcinki szyn Picatinny do montażu dwójnogu czy akcesoriów typu latarka lub znacznik laserowy. Łoże posiada też system montażu M-LOK...

W skrócie dane techniczne Grota wyborowego tak się przedstawiają:

• kaliber: .308 Win, magazynek 10-nabojowy;

• typ działania: system tłokowy o krótkim skoku tłoka;

• długość lufy: 20 cali / 508 mm;

• liczba bruzd: 4;

• skok gwintu: 254 mm;

• długość całkowita: 1073–1100 mm;

• wysokość broni: 202 mm;

• waga bez magazynka: 5,4 kg.

SKW MSBS Grot .308 S16/S20 jak dobre wino – w limitowanej serii

Sklep Łuska podkreśla, że ze względu na niewielką serię, która trafiła na rynek cywilny, karabin SKW MSBS Grot .308 S16/S20 to bez wątpienia spora gratka dla kolekcjonerów, tym bardziej, że nie wiadomo, kiedy (i czy w ogóle) pojawi się większa ilość tej broni.

Czy to jest marketingowy chwyt, by skłonić do wydania, bez paru groszy, 18 tys. złotych? Prędzej czy później będzie można się o tym przekonać. Czy jest to oferta FBŁR kierowana zasadniczo do polskiego odbiorcy? A może Radom chciałby z tym karabinem wejść w rynek zagraniczny (4211 euro za karabin Grot .308 S2)? By się tego dowiedzieć, skontaktowałem się z marketingiem radomskiej Fabryki. I co? To tajemnica handlowa, a FBŁR w planach ma kolejne niespodzianki. Zatem obserwujcie, strzelcy, media społecznościowe Fabryki, bo tam wpierw ukazują się informacje o nowościach.

A pod filmem na YT przedstawiającym walory SKW MSBS Grot .308 S16/S20 były i takie komentarze:

• „Droższy od HK i innych karabinków sprawdzonych z topu, życzę powodzenia”.

• „Wasza pierwsza próba w tym segmencie rynku, a cenę daliście wyższą niż produkty premium z najwyższej światowej półki…”.

• „Wygląda potężnie, ale zaraz się hejterzy zlecą i powiedzą, że szrot…”.

Opinię wydadzą użytkownicy, a nie oglądający filmiki i na tej podstawie wydający krytyczne opinie. Wszelako jednak fakt, że cena nowego produktu radomskiej Fabryki rozbudza, że się tak wyrażę, wyobraźnię. To dobrze, że lufa wytrzymuje, wedle zapewnień producenta, 10 tys. strzałów. Wątpliwe jest, by wszyscy ci, którzy nabędą tzw. drogą kupna tę broń, oddadzą tyle strzałów. Licząc po dzisiejszych cenach, na amunicję trzeba byłoby wydać circa 80 tys. zł. Tyle strzałów (odległość skuteczna to ok. 900 m przy krótszej lufie i 1200 m przy dłuższej) raczej niewielu odda. Jak wielu kupi SKW MSBS Grot .308, mając do wydania 4 tysiące euro z hakiem?

A trudno to wyrokować. Trzeba jednak mieć na uwadze, że konkurencja w tym segmencie (broni i ceny) jest duża. Zagranicznymi odpowiednikami MSBS Grot .308 S16/S20 są przede wszystkim konstrukcje oparte o platformę AR-10 oraz inne samopowtarzalne karabiny wyborowe.

To m.in. Heckler & Koch MR308, SIG Sauer 716, Stag Arms 10, Ruger SFAR, Diamondback DB10, Springfield Armory Saint Victor AR-10 i inne modele AR-10 w kalibrze .308 Win. Najdroższe, markowe modele niemieckie czy fińskie kosztują porównywalnie tyle, co karabin wyborowy Grot .308. Jednak wiele konstrukcji opartych na AR-10 jest zauważalnie tańszych.

Casus bardzo drogiej repliki słynnego pistoletu VIS wz. 35, które rozeszły się błyskawicznie, pokazuje, że dla majętnych klientów cena SKW MSBS Grot .308 nie będzie zaporowa. Po prostu: będą tacy, którzy będą woleli wydać 4 tys. euro na polską broń niż na niemiecką, fińską czy amerykańską. Kto bogatemu (patriocie) zabroni?