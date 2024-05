Polacy na zawodach załóg Abramsów. Przeszli do legendy swoim wyczynem

Żołnierze 1. Warszawskiej Brygady Pancernej wzięli udział w zawodach Sullivan Cup, rozgrywane są co dwa lata w U.S. Army Maneuver Center of Excellence w Fort Moore (stan Georgia). Polacy po raz pierwszy startowali w tym teście sprawności załóg czołgów Abrams i zajęli siódme miejsce w klasyfikacji ogólnej, oraz drugie wśród załóg spoza USA. Przeszli jednak do historii w całkiem inny sposób.