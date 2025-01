Pierwszy lot polskiego pilota za sterami F-35A Husarz. W kwietniu zakończy szkolenie w USA

29 stycznia 2025 roku to historyczny dzień, gdy polski pilot zasiądzie po raz pierwszy za sterami myśliwca 5. generacji F-35A Husarz. Jak poinformował Inspektor Sił Powietrznych gen. dyw. pil. Ireneusz Nowak, do lotu przygotowano dwa samoloty. W pierwszym poleci jeden z sześciu polskich pilotów szkolących się obecnie w USA, natomiast drugim amerykański instruktor. Nie ma innej możliwości, ponieważ F-35 nie ma wersji dwumiejscowej, przeznaczonej do szkolenia.

i Autor: Juliusz Sabak