Kluczowa umowa dla Sił Powietrznych. Polska kupi pociski antyradarowe

AGM-88G AARGM-ER (Advanced Anti-Radiation Guided Missile – Extended Range) to zaawansowany pocisk przeciwradiolokacyjny opracowany przez amerykańską firmę Northrop Grumman. Jest to rozwinięcie pocisku AGM-88E AARGM, ktory został zaprojektowany w celu zwiększenia zasięgu, celności i skuteczności przeciwko nowoczesnym i zaawansowanym systemom obrony powietrznej.

Efektor, o którym mowa jest pociskiem przeciwradiolokacyjny (Anti-Radiation Missile). Jego przeznaczeniem jest niszczenie radarów wchodzących w skład systemów obrony przeciwlotniczej przeciwnika. Szacuje się, że AARGM-ER może osiągnąć zasięg ponad 200 km, co znacznie przewyższa wcześniejsze wersje pocisków AGM-88.

Pocisk jest wyposażony w wysoce precyzyjną głowicę odłamkowo-burząca zdolna do niszczenia radarów i innych elementów infrastruktury elektronicznej. W porównaniu do poprzednich wersji AGM-88G posiada nowy korpus oraz silnik rakietowy, co pozwala na zwalczanie celów na znacznie większe odległości.

AGM-88G AARGM-ER jest przystosowany do integracji z nowoczesnymi samolotami bojowymi, takimi jak F-35 poprzez możliwość przenoszenia pocisku w wewnętrznych komorach uzbrojenia, pozwalając na utrzymanie zdolności stealth. I to właśnie dlatego samolotu Polska kupuję ten pocisk. Poza F-35 AGM-88G mogą być przenoszone przez F/A-18 Super Hornet oraz EA-18G Growler pełniące funkcję samolotów walki radioelektronicznej.

Departament Stanu wyraził zgodę na, sprzedaż Polsce 360 pocisków AGM-88G AARGM-ER za maksymalną kwotę 1,3 miliarda dolarów. Jest to tzw. kwota maksymalna, która z dużym prawdopodobieństwem ulegnie zmniejszeniu podczas prowadzonych negocjacji. Tak samo liczba 360 pocisków oznacza, że Polska może tyle kupić maksymalnie, ale nie musi, mogąc zamówić dowolną pulę w granicach wyżej przedstawionej liczby.