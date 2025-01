Pociski przeciwradiolokcyjne dla polskich F-35. Umowa podpisana

Zaawansowany pocisk przeciwradiolokacyjny opracowany przez amerykańską firmę Northrop Grumman. Jest rozwinięciem AGM-88E AARGM, który został zaprojektowany w celu zwiększenia zasięgu, celności i skuteczności przeciwko nowoczesnym i zaawansowanym systemom obrony powietrznej.

Podczas podpisywania umowy wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił interoperacyjność nowo pozyskanych pocisków z samolotami F-35, na których już ćwiczą polscy piloci za oceanem. Przypomniał, że pierwsze z 32 zamówionych F-35 trafiły już do polskiego wojska i obecnie są wykorzystywane do szkoleń na terenie USA.

"Pociski AGM-88G AARGM-ER i samoloty F-35 do wielkiej inwestycji w bezpieczeństwo Polski. Bardzo dziękuję wszystkim obywatelom, którzy zaangażowali się w to, że mamy rekordowy budżet na obronność, na zbrojenia. Jesteśmy pod tym względem liderem wśród sojuszników" - powiedział wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Jak podała Agencja Uzbrojenia, przedmiotem jest dostawa ponad 200 samonaprowadzających się na źródło promieniowania elektromagnetycznego pocisków rakietowych AGM-88G AARGM-ER (Advanced Anti-Radiation Guided Missiles – Extended Range). Dostawy będą realizowane w latach 2029-2035. W ramach udzielonej w kwietniu 2024 r. zgody Rządu Stanów Zjednoczonych w przyszłości możliwe są kolejne zakupy przedmiotowych lotniczych środków bojowych.

Wicepremier W. @KosiniakKamysz: Modernizacja i transformacja Wojska Polskiego to nasz priorytet. Dzisiaj podpisaliśmy bardzo ważną umową dotyczącą naszych zdolności i oddziaływania w polityce odstraszania i obrony. Pociski AGM-88G AARGM-ER i samoloty #F35 to wielka inwestycja w…

Efektor, o którym mowa jest pociskiem przeciwradiolokacyjny (Anti-Radiation Missile). Jego przeznaczeniem jest niszczenie radarów wchodzących w skład systemów obrony przeciwlotniczej przeciwnika. Szacuje się, że AARGM-ER może osiągnąć zasięg ponad 200 km, co znacznie przewyższa wcześniejsze wersje pocisków AGM-88.

Pocisk jest wyposażony w wysoce precyzyjną głowicę odłamkowo-burząca zdolną do niszczenia radarów i innych elementów infrastruktury elektronicznej. W porównaniu do poprzednich wersji AGM-88G posiada nowy korpus oraz silnik rakietowy, co pozwala na zwalczanie celów na znacznie większe odległości.

AGM-88G AARGM-ER jest przystosowany do integracji z nowoczesnymi samolotami bojowymi, takimi jak F-35 poprzez możliwość przenoszenia pocisku w wewnętrznych komorach uzbrojenia, pozwalając na utrzymanie zdolności stealth. I to właśnie dlatego samolotu Polska kupuję ten pocisk. Poza F-35 AGM-88G mogą być przenoszone przez F/A-18 Super Hornet oraz EA-18G Growler pełniące funkcję samolotów walki radioelektronicznej.

Departament Stanu wyraził zgodę na, sprzedaż Polsce 360 pocisków AGM-88G AARGM-ER za maksymalną kwotę 1,3 miliarda dolarów. Według szefa MON podpisany kontrakt ma wartość 745 mln dolarów netto. Tak samo liczba 360 pocisków oznacza, że Polska może tyle kupić maksymalnie, ale nie musi, mogąc zamówić dowolną pulę w granicach wyżej przedstawionej liczby.

AGM-88G Advanced Anti-Radiation Guided Missile – Extended Range (AARGM-ER) to nowoczesny pocisk przeciwradarowy opracowany przez Northrop Grumman. Jest rozwinięciem pocisku AGM-88 HARM (High-speed Anti-Radiation Missile) i jego zaawansowanej wersji AGM-88E AARGM, ale wyróżnia się większym zasięgiem, ulepszonym naprowadzaniem oraz nową architekturą silnika i systemów sterowania. Pocisk ten jest przeznaczony do niszczenia systemów radarowych przeciwnika, w tym radarów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej.

Głównym zadaniem pocisku jest niszczenie radarów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej przeciwnika (SEAD/DEAD), co otwiera drogę dla działań ofensywnych podczas zakłócania w miejscu wysokiego nasycenia obroną powietrzną wrogich wojsk.

Nowo pozyskane przez Polskę pociski umożliwiają prowadzenie operacji powietrznych w strefach o wysokim zagrożeniu (A2/AD). Wspierają one nie tylko działania ofensywne, ale także defensywne jak np. obronę powietrzną poprzez neutralizację radarów naprowadzających rakiety wroga. Pocisk jest zdolny do wykrywania i niszczenia radarów z technologią LPI (Low Probability of Intercept), co czyni go skutecznym przeciwko systemom, takim jak rosyjskie S-400 czy S-350.

AARGM-ER jest używany do całkowitego zniszczenia kluczowych elementów systemów obronnych przeciwnika, takich jak radary wczesnego ostrzegania, radary naprowadzania rakiet czy mobilne jednostki obrony przeciwlotniczej. Jest on kluczowy dla działań w środowiskach o wysokim stopniu ochrony, gdzie przeciwnik stosuje zaawansowane systemy obrony powietrznej. Pozwala na przełamanie tych barier i uzyskanie przewagi operacyjnej.