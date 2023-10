Pierwsze nocne strzelanie Małej Narwi. Zniszczony cel leciał 950 km/h

Pocisk CAMM, który stanowi uzbrojenie systemu Narew wyeliminował Sterowany Rakietowy Cel Powietrzny (SRCP), który zbudowany jest na bazie starego rosyjskiego pocisku powietrze-powietrze RS-2US. Imituje on cel powietrzny o skutecznej powierzchni odbicia radiolokacyjnego odpowiadającej standardowemu samolotowi myśliwskiemu lub pociskowi manewrującemu. Może porusza się po wcześniej zaplanowanej trasie z prędkością poddźwiękową, na dystansie około 20 km i na pułapie do 10 tys. metrów. Do wystrzeliwania celów powietrznych SRCP służą samoloty Su-22M4 stacjonują w Świdwinie. Również w tym wypadku użyto maszyny Su-22, która jest jednym z ostatnich znajdujących się na wyposażeniu polskiego lotnictwa samolotów dostosowanych do użycia rakiet RS-2US i celów SRCP.

Nocne strzelanie odbyło się w ramach realizowanego na nadmorskim poligonie ćwiczeń 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego, w których biorą udział systemy przeciwlotnicze Poprad oraz niedawno wprowadzony na uzbrojenie tej jednostki system Mała Narew. Składa się na niego polski radar Soła i system kierowania ogniem Zenit, dostarczone przez PIT-RADWAR, oraz wyrzutnie iLauncher i pociski CAMM produkcji koncernu MBDA.

Warto odnotować, że zakończone sukcesem strzelanie do celu stanowiącego pewne wyzwanie dla obrony przeciwlotniczej, żołnierze z 15. Pułku zrealizowany niespełna miesiąc po oficjalnym przekazaniu im nowego sprzętu. – „Jeszcze w czerwcu wykonywaliśmy szkolenie i strzelanie z 18 pułkiem z Zamościa, miesiąc temu otrzymaliśmy sprzęt do jednostki w Gołdapi, a dziś przeprowadziliśmy ćwiczenia” – podkreślił w rozmowie z Radiem Gdańsk pułkownik Tomasz Sawczuk, dowódca 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego.

Wspomniany przez pułkownika 18. Pułk Przeciwlotniczy był pierwszą jednostką, która otrzymała system Mała Narew. Cały program, będący prekursorem zakontraktowanej podczas wrześniowego MSPO w Kielcach „dużej” Narwi, obejmował dostarczenie dwóch baterii. Każda z nich złożona jest ze stacji radiolokacyjnej i stanowiska dowodzenia, pojazdów załadowczych oraz trzech wyrzutni iLauncher.

Wyrzutnia iLauncher umieszczona jest na samochodzie Jelcz 8x8 i uzbrojona w osiem pocisków rakietowych CAMM w pionowych wyrzutniach. Są one naprowadzane aktywnie, posiadając własny radar i potrzebując jedynie wstępnych danych o położeniu celu w momencie odpalenia. Rakiety tego typu mogą zwalczać środki napadu powietrznego na dystansie do 25 km oraz pułapie 10 km. Co jednak istotniejsze, każda wyrzutnia jest w stanie jednocześnie skierować każdy z pocisków na inny cel. Zastępowane przez Narew systemy poradzieckie były w stanie zwalczać jednocześnie tylko jeden cel.