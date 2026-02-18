Partnerstwo dla bezpieczeństwa. MON i samorządy o realizacji programu Tarcza Wschód

Spotkanie odbyło się pod hasłem: „Wspólnie na rzecz bezpieczeństwa – współpraca jednostek samorządu terytorialnego z MON”. Ministra Obrony Narodowej reprezentował Cezary Tomczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, który podkreślił znaczenie ścisłej współpracy pomiędzy administracją rządową, samorządami oraz Siłami Zbrojnymi RP w procesie realizacji programu „Tarcza Wschód”.

Tarcza Wschód jako element wzmocnienia wschodniej flanki NATO i Unii Europejskiej

Sekretarz stanu wskazał, że program „Tarcza Wschód”, choć jest projektem rządowym, stał się również istotnym elementem budowania bezpieczeństwa całej Unii Europejskiej oraz wschodniej flanki NATO. Jego realizacja wzmacnia odporność nie tylko Polski, lecz także całej wspólnoty europejskiej, stanowiąc element szerszego systemu odstraszania i obrony zbiorowej. Program jest realizowany we współpracy z partnerami międzynarodowymi i stanowi ważny wkład Polski w bezpieczeństwo regionalne i europejskie.

Wiceminister Tomczyk podkreślił również szczególną odpowiedzialność spoczywającą na wszystkich uczestnikach procesu realizacji programu – zarówno po stronie administracji centralnej, Sił Zbrojnych RP, jak i władz lokalnych. Zaznaczył, że budowa „Tarczy Wschód” to przedsięwzięcie o znaczeniu strategicznym, które ma zapewnić bezpieczeństwo obywatelom, zwiększyć zdolności obronne państwa oraz wzmocnić odporność infrastruktury i społeczności lokalnych na potencjalne zagrożenia.

Sekretarz stanu jednoznacznie podkreślił, że realizacja programu nie wiąże się z planami wywłaszczeń obywateli. Inwestycje prowadzone są w sposób odpowiedzialny i oparty przede wszystkim na wykorzystaniu terenów pozostających w zasobach Skarbu Państwa, w tym zarządzanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Lasy Państwowe oraz inne instytucje publiczne. Tam, gdzie zachodzi potrzeba pozyskania nieruchomości, działania prowadzone są w sposób transparentny, z poszanowaniem praw właścicieli oraz w dialogu z lokalnymi społecznościami.

Wiceminister Tomczyk wyraził szczególne podziękowania dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Lasów Państwowych oraz jednostek samorządu terytorialnego za bardzo dobrą współpracę, która umożliwia sprawną realizację programu. Podkreślił, że dostęp do terenów pod budowę infrastruktury programu „Tarcza Wschód” jest w dużej mierze efektem odpowiedzialnej i partnerskiej współpracy instytucji publicznych i samorządowych.

Podsumowanie roku 2025 i ambitne plany na 2026

Sekretarz stanu przedstawił również podsumowanie realizacji programu w 2025 roku oraz plany na rok 2026. W 2025 roku zabezpieczono inżynieryjnie łącznie 60 km granicy państwowej, w tym wykonano około 10 km stałych umocnień liniowych, a na kolejnych 50 km przygotowano możliwość szybkiego rozwinięcia zabezpieczeń, dzięki zgromadzonemu asortymentowi inżynieryjnemu w 13 składach materiałowych.

Plany na rok 2026 zakładają znaczące przyspieszenie realizacji programu. W bieżącym roku przewidziano zabezpieczenie ponad 200 km granicy państwowej, w tym około 20 km nowych stałych umocnień liniowych, a także dalsze rozwinięcie infrastruktury zabezpieczającej na około 180 km granicy. Do końca 2026 roku łączny zakres zabezpieczeń osiągnie blisko 260 km granicy, co będzie stanowiło ponad 38% odcinka objętego programem, a liczba składów materiałowych wzrośnie do 37 obiektów.

Podczas spotkania omówiono kluczowe zagadnienia związane z realizacją programu „Tarcza Wschód”, w szczególności:

rozbudowę infrastruktury inżynieryjnej w strefie nadgranicznej w kontekście bezpieczeństwa państwa,

przygotowanie podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa,

rozwój systemów łączności w obszarze realizacji programu,

funkcjonowanie Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności jako instrumentu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego,

identyfikację obiektów i odcinków infrastruktury drogowej istotnych z punktu widzenia mobilności wojsk i bezpieczeństwa, które mogą zostać objęte dofinansowaniem,

wdrażanie programu ochrony ludności i obrony cywilnej jako elementu wzmacniania odporności państwa.

Spotkanie stanowiło również forum wymiany doświadczeń oraz omówienia bieżących wyzwań związanych z realizacją programu. Przedstawiciele samorządów mieli możliwość zadania pytań oraz przedstawienia swoich uwag i oczekiwań, co pozwoli na jeszcze skuteczniejszą koordynację działań oraz dalsze wzmacnianie współpracy pomiędzy administracją rządową, Siłami Zbrojnymi RP i samorządami lokalnymi.

Program „Tarcza Wschód” pozostaje jednym z kluczowych przedsięwzięć wzmacniających bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej oraz stabilność wschodniej flanki NATO i Unii Europejskiej. Jego realizacja opiera się na ścisłej współpracy wszystkich poziomów administracji publicznej oraz odpowiedzialnym partnerstwie z lokalnymi społecznościami.

Na podstawie komunikatu prasowego Sztabu Generalnego WP