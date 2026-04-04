Serwis WMS BHMW – nowe narzędzie, znane standardy

Nowy serwis Web Map Service BHMW funkcjonuje jako element szerszej oferty Biura, obok oficjalnych map nawigacyjnych, cyfrowych produktów kartograficznych i serwisu ostrzeżeń nawigacyjnych. Pod adresem "bhmw-wms.wp.mil.pl" użytkownik może wywołać standardowe zapytania WMS (np. "GetCapabilities", "GetMap") i wczytać warstwy BHMW w oprogramowaniu GIS lub aplikacjach mapowych obsługujących ten protokół. Serwis generuje obrazy rastrowe na podstawie wewnętrznej bazy danych hydrograficznych, dzięki czemu odbiorca otrzymuje aktualny widok mapowy bez kopiowania samych danych referencyjnych.

Domyślna kompozycja mapowa ma charakter poglądowy, z uproszczoną symboliką i standardowymi ustawieniami skali. Parametry wyświetlania można jednak łatwo zmodyfikować po stronie klienta, tak aby uzyskać widok zbliżony do klasycznej mapy morskiej, z wyraźnym odwzorowaniem torów wodnych, obszarów niebezpiecznych i charakterystycznych punktów nawigacyjnych. Dla administracji morskiej, armatora czy ośrodka planistycznego oznacza to możliwość wpięcia warstw BHMW w istniejące systemy operacyjne bez tworzenia osobnych, ręcznie aktualizowanych podkładów.

Dane BHMW w praktyce – bezpieczeństwo żeglugi i planowanie

Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej odpowiada za prowadzenie pomiarów hydrograficznych, opracowywanie i wydawanie oficjalnych map morskich oraz rozpowszechnianie informacji nautycznej, w tym ostrzeżeń nawigacyjnych. Na stronie BHMW prezentowane są aktualne ostrzeżenia wraz z mapą poglądową i opisem treści, co pozwala użytkownikom szybko ocenić, jakie ograniczenia lub zagrożenia występują w konkretnych akwenach. Urząd Morski w Gdyni wskazuje BHMW jako źródło obowiązujących ostrzeżeń dla polskich obszarów morskich, potwierdzając centralną pozycję Biura w krajowym systemie informacji nautycznej.

Oferta kartograficzna BHMW obejmuje mapy generalne, brzegowe, podejściowe i portowe, a także narzędzia dla małych jednostek i serwis cyfrowych map nawigacyjnych. Nowy WMS nie zastępuje tych produktów – pozostają one podstawą bezpiecznego prowadzenia żeglugi – lecz stanowi uzupełnienie umożliwiające szybkie włączenie warstw BHMW do analiz przestrzennych, planowania inwestycji czy monitoringu sytuacji na morzu. Dla struktur wojskowych i cywilnych oznacza to łatwiejsze łączenie danych o głębokościach, infrastrukturze hydrotechnicznej i torach podejściowych z innymi zbiorami (np. danymi środowiskowymi, siecią infrastruktury krytycznej czy korytarzami transportowymi).

BHMW – hydrografia wojskowa w służbie państwa

Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej funkcjonuje jako wyspecjalizowana jednostka Marynarki Wojennej i jednocześnie organ państwowej morskiej służby hydrograficznej, współpracujący z dyrektorami urzędów morskich. Do jego kluczowych zadań należy koordynowanie prac pomiarowych na polskich obszarach morskich, opracowywanie i aktualizacja map, utrzymanie serwisu cyfrowych map nawigacyjnych, organizacja systemu ostrzeżeń nawigacyjnych oraz reprezentowanie Rzeczypospolitej Polskiej w Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej. Te funkcje sytuują BHMW w centrum krajowego systemu bezpieczeństwa morskiego, łączącego wymiar wojskowy z cywilnym.

Korzenie polskiej hydrografii morskiej sięgają okresu międzywojennego, gdy wraz z budową ówczesnej floty i portu w Gdyni tworzono podstawy własnego zaplecza hydrograficznego. Po II wojnie światowej następowało stopniowe porządkowanie kompetencji między Marynarką Wojenną a cywilną administracją morską, co ostatecznie doprowadziło do ukształtowania się obecnego modelu, w którym BHMW pełni funkcję centralnej instytucji hydrograficznej podległej resortowi obrony. Współcześnie Biuro działa w strukturach Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i odpowiada za zapewnienie jednolitej, wiarygodnej bazy danych nautycznych wykorzystywanych przez żeglugę handlową i siły morskie, a uruchomienie serwisu WMS wpisuje się w trend stopniowego poszerzania kanałów dystrybucji tych informacji.