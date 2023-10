„18. Dywizja Zmechanizowana należy do najważniejszych na mapie Polski. Dotychczas dywizja składała się z 3 brygad, 4 pułków i 2 batalionów. Dziś przystępujemy do tworzenia kolejnej, czwartej brygady. W ogóle przechodzimy na system czwórkowy” – podkreślił minister Mariusz Błaszczak, mówiąc o planie zwiększenia liczby brygad w każdej z 4 dywizji Wojsk Lądowych.

Minister podpisał w rozbudowywanej obecnie w Siedlcach bazie 18. Dywizji Zmechanizowanej, gdzie mieści się też dowództwo tej jednostki. Nowo sformowana jednostka to 18. Brygada Zmotoryzowana, której dowództwo będzie mieściło się w Poniatowej koło Lublina. Jak mówi szef MON - „Ta brygada będzie obejmowała południowo-wschodnią cześć obszarem odpowiedzialności 18. Dywizji Zmechanizowanej. Brygada będzie zlokalizowana w 5 miejscowościach w województwie lubelskim i podkarpackim.” Część z nich to lokalizacje zlikwidowanych wcześnie baz wojskowych.

Minister Obrony podkreślił również, że zadaniem 18. „Żelaznej” Dywizji jest zamknięcie agresorowi ze wschodu drogi w głąb kraju. Dlatego trafia do niej najcięższy i najnowocześniejszy sprzęt, taki jak czołgi Abrams. Mariusz Błaszczak przypomniał również, że do tej jednostki trafią śmigłowce AH-64E Apache. Dodał też, że zaledwie kilka dni temu odwiedził on zakłady produkujące te maszyny w USA i podpisał umowy offsetowe. Pozwoli to na zawarcie umowy i rozpoczęcie dostaw tych śmigłowców uderzeniowych, które powstały m.in. do współpracy z czołgami Abrams.

Mająca powstać 18 Brygada Zmotoryzowana to jedna nie będzie jednostka tak ciężko uzbrojona. Jednostki zmotoryzowane, jak sama nazwa wskazuje, są uzbrojone i wyposażone lżej, niż brygady zmechanizowane. Ich podstawowe pojazdy stanowią kołowe transportery opancerzone KTO Rosomak i inne pojazdy kołowe, które zapewniają średni poziom ochrony ale wysoką mobilność.

W tym miejscy warto przypomnieć, ze sformowana w 2918 roku 18. "Żelazna" Dywizja Zmechanizowana składała się dotąd z dziewięciu jednostek wojskowych. Były to: 1. Warszawska Brygada Pancerna, 19. Lubelska Brygada Zmechanizowana, 21. Brygada Strzelców Podhalańskich, 18. Pułk Logistyczny, 18. Pułk Przeciwlotniczy, 18. Pułk Artylerii, 18. Pułk Saperów, 18. Batalion Rozpoznania oraz 18. Batalion Dowodzenia.