Tylko US Army będzie miała więcej od Polski śmigłowców szturmowych AH-64E Apache. Zastąpią wysłużone Mi-24

oprac. abe 18:47 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Jeśli polskie siły pancerne mają bazować na czołgach najnowszej generacji, to muszą mieć one zapewnioną osłonę z powietrza. W US Army to zadanie spoczywa na śmigłowcach szturmowych Apache. Wojsko Polskie ma na stanie niewielką liczbę poradzieckich Mi-24, które – choćby dlatego, że są przestarzałe – nie mogą wykonywać takich zadań bojowych. To się zmieni. Minister obrony Mariusz Błaszczak podpisał w poniedziałek (25 września) w Mesie (w stanie Arizona) umowę offsetową z koncernem Lockheed Martin na zakup „apaczów”.

i Autor: US Army