Koniec wojny w Ukrainie w 2025? Jest jeden warunek i długoterminowy problem

W wywiadzie dla hiszpańskiego dziennika „El Pais”, opublikowanym w środę (26 listopada), Mark Rutte podkreślił, że Rosja pozostanie zagrożeniem dla bezpieczeństwa Europy na długie lata.

„Rosja będzie stanowić zagrożenie w perspektywie długoterminowej. Jeżeli prezydent Rosji (Władimir Putin) jest gotów poświęcić milion swoich obywateli w imię błędnego przekonania o konieczności "naprawienia historii", musimy być na to przygotowani” – zaznaczył Rutte.

Perspektywy zakończenia konfliktu i rola rozmów pokojowych

Rutte nie wykluczył, że wojna w Ukrainie może zakończyć się jeszcze w tym roku, jednak kluczowe dla tego scenariusza są dalsze rozmowy między przedstawicielami USA i Ukrainy, które rozpoczęły się w miniony weekend w Genewie. Według sekretarza, obecny plan pokojowy „stanowi podstawę rozmów” między Kijowem a Waszyngtonem, choć niektóre jego punkty „wymagają dalszej pracy i dialogu”. Kontynuacja tych negocjacji jest postrzegana jako niezbędny element w dążeniu do trwałego rozwiązania konfliktu.

Sedno Sprawy L.KOMORNICKI: UKRAINA BĘDZIE PAŃSTWEM KADŁUBOWYM Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Donald Trump – lider przełamujący impas?

W rozmowie z „El Pais” Mark Rutte wyraził uznanie dla działań Donalda Trumpa, prezydenta USA, podkreślając jego rolę w „przełamywaniu impasu w stosunkach z Putinem”. „Jestem naprawdę zadowolony z przywództwa prezydenta Trumpa. W pełni go popieram” – powiedział Rutte. Jego zdaniem to właśnie dzięki Trumpowi udało się osiągnąć postęp w takich kwestiach, jak zwiększenie wydatków na obronność przez kraje NATO oraz działania na rzecz zakończenia wojny w Strefie Gazy.

Ukraina musi mieć możliwość suwerennego negocjowania

Szef MSZ Niemiec Johann Wadephul powiedział w środę, po posiedzeniu parlamentarnej komisji spraw zagranicznych w Berlinie, że rząd Niemiec przywiązuje dużą wagę do ustrukturyzowanego procesu negocjacyjnego, aby „Ukraina mogła suwerennie negocjować, na jakie ustępstwa jest gotowa”. Podkreślił, że Kijów ma w tym pełne wsparcie Europy, w tym Niemiec. Szef MSZ zaznaczył, że Berlin nie prowadzi własnych rozmów. Stanowiska są prezentowane na szczeblu europejskim – wspólnie z Wielką Brytanią i Francją. „Obecnie trwają rozmowy między Rosją a Ukrainą, a państwa europejskie dołączą do nich na późniejszym etapie” – powiedział Wadephul.

Dodał, że Niemcy są zaangażowane w działania umożliwiające wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów państwowych i będą je kontynuować na poziomie Unii Europejskiej. Minister powiedział, że Ukraina musi mieć możliwość suwerennego udziału w toczących się rozmowach. Ocenił, że pierwsze podstawowe porozumienia między Rosją a Ukrainą mogą zostać zawarte najwcześniej w przyszłym tygodniu, w ramach pierwszego etapu negocjacji.

Rosyjskie stanowisko wobec planu pokojowego dla Ukrainy: „Wymaga poważnej analizy

W Abu Zabi doszło do serii spotkań, które rzucają nowe światło na dyplomatyczne wysiłki wokół konfliktu na Ukrainie. Jurij Uszakow poinformował, że przedstawiciele rosyjskich służb wywiadowczych spotkali się ze swoimi ukraińskimi odpowiednikami. Głównym tematem rozmów były „bardzo drażliwe kwestie”, wśród których wymienił wymianę jeńców. Co ciekawe, w Abu Zabi miało miejsce również nieplanowane wcześniej spotkanie z sekretarzem sił lądowych USA, Danem Driscollem, jednak, jak podkreślił Uszakow, „plan pokojowy nie był dyskutowany na szeroką skalę z nikim”.

Doradca Putina jasno zaznaczył, że choć Rosja otrzymała amerykański plan pokojowy dla Ukrainy, to „nie było jeszcze żadnych dyskusji” na jego temat. Słowa Uszakowa, cytowane przez Reutersa, wskazują na to, że dokument jest obecnie przedmiotem wewnętrznej analizy w Rosji. „Widzieliśmy go, został nam przekazany, ale nie było jeszcze żadnych dyskusji” – powiedział. To sugeruje, że Kreml podchodzi do propozycji z ostrożnością, zanim zdecyduje się na dalsze kroki dyplomatyczne.

W kontekście rozmów pokojowych, Uszakow odniósł się również do incydentu związanego z ujawnieniem przez agencję Bloomberga zapisu jego rozmowy telefonicznej z Steve'em Witkoffem, specjalnym wysłannikiem prezydenta USA Donalda Trumpa. Rozmowa z 14 października zawierała porady Witkoffa dotyczące zachowania Uszakowa wobec Trumpa przed spotkaniem z prezydentem Ukrainy, Wołodymyrem Zełenskim. Uszakow ocenił opublikowanie transkrypcji jako „próbę utrudnienia rozmów dotyczących ewentualnego porozumienia pokojowego dla Ukrainy”. Zapowiedział, że planuje omówić tę sprawę z Witkoffem, który ma przybyć do Moskwy w przyszłym tygodniu na rozmowy o planie pokojowym.