Czeskie śmigłowce Viper gotowe do testów. W przyszłym miesiącu dołączą Venomy

Czeskie ministerstwo obrony chwali się szybkimi przygotowaniami dwóch dostarczonych przez koncern Bell śmigłowców AH-1Z Viper do testów. Maszyny zmontowano i po realizacji niezbędnych działań sprawdzających będą mogły oficjalnie trafić do służby. We wrześniu dołączą do nich śmigłowce UH-1Y Venom.