"Norwegia to nasz żelazny sojusznik”. Kosiniak-Kamysz o nowym etapie współpracy

29 września w Warszawie odbyło się spotkanie wicepremiera Władysława Kosiniaka Kamysza z ministrem obrony Norwegii Torem Sandvikiem. Po zakończeniu rozmów zostało podpisane porozumienie dotyczące zacieśnienia dwustronnej współpracy w dziedzinie obronności, które dotyczą m.in.: budowy zdolności odstraszania i obrony, wzmacniania bezpieczeństwa w regionie czy koordynowania działań na rzecz zwiększonej interoperacyjności.

Jak powiedział na konferencji prasowej wicepremier Kosiniak-Kamysz:

"Norwegia to nasz żelazny sojusznik, który przez lata daje temu dowód. Wspólnie z Norwegią budujemy na poligonie w Nowej Dębie ośrodek szkolenia. (…) To pokazuje ogromne zaangażowanie Norwegii we współpracę. Podobnie widzimy zagrożenia i podobnie na nie odpowiadamy. Norwegia to nasz sprawdzony sojusznik. Norwegia może na nas zawsze liczyć".

Jak mówił dalej:

"Zaczynamy dzień od bardzo ważnego dla Polski spotkania z ministrem obrony narodowej Królestwa Norwegii. Norwegia to nasz żelazny sojusznik, sprawdzony sojusznik, który w wielu miejscach, w wielu momentach daje tego dowód. Te związki polsko-norweskie, ta wspólna solidarność w obliczu zagrożenia to wielka sprawą. Mamy wspólne doświadczenia, mamy wspólne zadania. (…) Zagrożenia, które podobnie odczuwamy, i na które podobnie reagujemy. Mamy tą sensytywność, tą wrażliwość na działania Rosji. Pewnie inną niż niektóre kraje Europy Południowej czy Europy Centralnej. My jesteśmy bardzo sensytywni, my wiemy co tak naprawdę znaczą te zagrożenia ze strony Rosji i wspólnie na nie odpowiadamy. (…) To jest główne zadanie dzisiaj dla państw NATO, dla państw Unii Europejskiej. Drogi Tory, bardzo ci dziękuję, że po raz kolejny jesteś w Polsce. To pokazuje też twoje osobiste zaangażowanie. Pierwszą wizytę, zaraz po wyborze złożyłeś w bazie wojskowej w Krzesinach, pod Poznaniem, odwiedzając swoich norweskich pilotów, którzy wtedy patrolowali polskie niebo. Dzisiaj jesteśmy razem w Warszawie, jutro na Podkarpaciu, na miejscu ćwiczeń naszych: polskich, norweskich i ukraińskich żołnierzy".

Wicepremier powiedział, o kluczowych obszarach współpracy między krajami, które obejmują:

współprace dotyczącą obrony przeciwpowietrznej;

współprace przemysłów;

wspólne szkolenia;

wspólnie rozwijanie zdolności antydronowych.

Decyzja o zawarciu Memorandum of Understanding to tworzenie podstaw do dalszej, pogłębionej dwustronnej współpracy obronnej między Polską a Norwegią, której celem jest wzmocnienie obronności obu krajów, bezpieczeństwa regionalnego oraz odstraszania i obrony Sojuszu Północnoatlantyckiego. Porozumienie to wzmocnienie dialogu na temat wspólnych interesów i wyzwań bezpieczeństwa, zwiększania efektu operacyjnego poprzez skoordynowane wykorzystanie zasobów, zwiększoną interoperacyjność i zdolność do wspólnego działania. Wspólne działania obejmować będą wszystkie poziomy obronności, tj. poziom polityczny i wojskowy (strategiczny, operacyjny i taktyczny).