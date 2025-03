Nieoczywiste środki współczesnego pola walki. Aerostaty, bezzałogowce i satelity

"Polska dosyć mocno i ambitnie wchodzi w szczególnie przestrzeń kosmiczną. Przestrzeń powietrzną w pewien sposób mamy rozeznaną, pozyskujemy co raz to nowsze systemy. F-35 to nie tylko samolot zdolny do rażenia celów, ale jest to również doskonała platforma rozpoznawcza" - powiedział gen.bryg Mieczysław Bieniek Szef Zarządu P2, Sztab Generalny Wojska Polskiego

"Polska stanie się z kraju, który nie posiadał satelit. W 2027 roku się to zmieni i pod koniec tego roku będzie posiadać około 10 satelit. Jest to duże osiągnięcie, ale co za tym idzie dużo wyzwań i potrzeb. Już się do tego przygotowujemy, musimy myśleć, jak te projekty, które będą do nas wchodzić, w odpowiedni sposób zoperacjonalizować. Tego typu programy muszą być zaprojektowane znacznie wcześniej, zanim wejdą do służby" - powiedział gen.bryg Mieczysław Bieniek