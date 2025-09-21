NATO w pułapce biurokracji. Rosja produkuje 5500 dronów miesięcznie, a Sojusz wciąż pisze specyfikacje

Systemy zamówień NATO nie nadążają za współczesnymi potrzebami obronnymi, co ujawniło się podczas incydentu z rosyjskimi dronami nad Polską.

Eksperci wskazują na przestarzałe procedury przetargowe, które uniemożliwiają szybkie wdrażanie nowoczesnych technologii, takich jak "mur dronowy".

Wojna na Ukrainie stworzyła dwutorowy system zamówień, gdzie zakupy dla Ukrainy są priorytetowe, a dla własnych potrzeb - opóźnione.

Johannes Pinl, szef brytyjskiej firmy obronnej MARSS, wskazuje na paradoks: „Znaczna część polskiej granicy mogłaby już zapewne być pokryta dobrym „murem dronowym””. Problem leży jednak w tym, że „system zamówień NATO tkwi nadal w latach 80.”. Jako przykład podaje dron produkowany przez jego firmę, który, mimo że jest już w użyciu poza Europą, w krajach NATO wciąż przechodzi długotrwałe oceny. Wynika to z tradycyjnej procedury przetargowej, gdzie ministrowie obrony najpierw tworzą szczegółowe specyfikacje techniczne, a dopiero potem ogłaszają przetargi.

Dwie prędkości zamówień w Europie

Siete Hamminga, szef holenderskiej firmy Robin Radar Systems, zauważa, że wojna na Ukrainie doprowadziła do powstania systemu zamówień „dwóch prędkości”. Jak wyjaśnia: „Jeśli ktoś chce kupić sprzęt dla Ukrainy, może to zrobić w sposób przyspieszony: pójść do firmy i powiedzieć „potrzebujemy na już XYZ”, ale jeśli ma to być zakup na własne potrzeby, trzeba przejść całą procedurę. To nie ułatwia sprawy”. Ta dychotomia spowalnia modernizację i adaptację do nowych zagrożeń w samej Europie.

Potrzeba innowacji i zmiany podejścia

Nowy szef sztabu generalnego sił zbrojnych Wielkiej Brytanii, Richard Knighton, publicznie podkreślił konieczność zmiany podejścia do zakupów zbrojeniowych. Stwierdził, że: „Osiągnięcie wymaganej szybkości wymaga zmiany naszych kontaktów z branżą (przyp. red zbrojeniową), byśmy mogli wprowadzać innowacje w tempie odpowiadającym czasom wojny”. To wezwanie do bardziej elastycznych i szybkich procesów, które pozwolą na efektywniejsze wykorzystanie nowoczesnych technologii.

Amerykańska odpowiedź na wyzwania dronowe

CNN zaznacza, że również Stany Zjednoczone dostrzegają problem i intensywnie pracują nad rozwojem systemów antydronowych. Szef Pentagonu, Pete Hegseth, w lipcu podkreślił, że „siły amerykańskie nie są wyposażone w niewielkie śmiercionośne drony, których wymaga współcześnie pole walki”. Zapowiedział „odebranie biurokratom pełnomocnictw do nabywania i używania dronów oraz przekazanie ich tym, którzy walczą”. To świadczy o rosnącej świadomości potrzeby decentralizacji i przyspieszenia procesów decyzyjnych w zakresie nowoczesnych technologii wojskowych.

Rosyjska przewaga ilościowa

Mimo wysiłków Europy w przyspieszaniu wdrażania eksperymentalnego sprzętu, problemem pozostaje ilość. Według ukraińskiego wywiadu, Rosja produkuje miesięcznie w swojej fabryce w Tatarstanie 5500 dronów, będących zmodernizowaną wersją Shahedów, a także tańsze bezzałogowce. We wrześniu Rosja zademonstrowała swoją zdolność do masowego użycia tych technologii, wystrzeliwując w kierunku Ukrainy 800 dronów w ciągu jednej nocy. Ta skala produkcji i użycia stanowi poważne wyzwanie, na które systemy zamówień NATO muszą znaleźć skuteczną odpowiedź.