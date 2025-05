NATO ćwiczy na wypadek wojny z Rosją. Na fińskiej autostradzie lądują myśliwce

Spis treści

W środkowej Finlandii, w scenerii fińskich lasów, odbywają się intensywne ćwiczenia z udziałem holenderskich pilotów myśliwców F-35 i fińskich pilotów myśliwców F/A-18 Hornet. Celem tych manewrów jest doskonalenie umiejętności lądowania na zamkniętej dla ruchu autostradzie, co ma na celu lepsze przygotowanie do ewentualnego konfliktu z Rosją. Ćwiczenia te potrwają do piątku. Obejmują one ponad 20 samolotów i prawie 2000 poborowych, rezerwistów i personelu czynnego.

Ćwiczenia Baana: Holenderskie i fińskie myśliwce na autostradzie

Holenderski F-35 Lightning, wyposażony w technologię stealth, wykonuje serię manewrów na autostradzie w pobliżu bazy lotniczej Tikkakoski. Samolot, po szerokim okręgu, zbliża się do ziemi z prędkością prawie 300 km/h, wykonując manewr przyziemienia, po czym pilot zwiększa moc silników i szybko podrywa maszynę w górę do dalszego lotu, bez zatrzymania się na pasie.

Manewry Baana to coroczne ćwiczenia fińskich sił powietrznych, podczas których piloci trenują podejścia do lądowania na autostradach.

Baana jest odpowiedzią na takie zagrożenia, jak ataki rakietowe na bazy lotnicze.

Generał brygady Marcel van Egmond z Królewskich Holenderskich Sił Powietrznych, cytowany przez serwis PAP, podkreśla, że Holendrzy przylecieli do Finlandii, aby uczyć się od Finów, ponieważ po raz ostatni podobne manewry w Holandii przeprowadzono 41 lat temu, jeszcze na samolotach F-16.

Agile Combat Employment: Nowoczesna strategia NATO

Generał brygady Marcel van Egmond, wyjaśnia, że manewry te są wdrażaniem w praktyce nowoczesnej koncepcji wojskowej, określanej jako rozproszone rozmieszczenie sił bojowych (z ang. Agile Combat Employment). Doktryna ta, opracowana głównie przez siły powietrzne USA (USAF), zyskuje na znaczeniu również w siłach zbrojnych państw NATO, w tym Finlandii. Zakłada, że zamiast operować tylko z dużych, dobrze wyposażonych baz, samoloty i personel lotniczy są rozpraszane do mniejszych, mobilnych lokalizacji. Personel lotniczy musi bowiem być zdolny do szybkiego przemieszczania się, a działania bojowe muszą być możliwe nawet przy ograniczonym zapleczu technicznym.

Dlaczego Agile Combat Employment jest tak ważne? W przypadku konfliktu precyzyjne ataki rakietowe czynią duże bazy lotnicze łatwym celem, a rozproszone rozmieszczenie sprawi, że siły powietrzne będą miały większą szansę na przetrwanie.

Ćwiczenia w Finlandii to wielka szansa na zdobycie doświadczenia w tym obszarze - powiedział generał van Egmond.

Fińskie doświadczenia i przyszłość F-35

Fińskie Siły Powietrzne regularnie organizują manewry z wykorzystaniem dróg jako tymczasowych pasów startowych. W ubiegłym roku wzięli w nich udział piloci niemieckich samolotów Eurofighter Typhoon oraz amerykańskich F-35 Lightning. Finowie podkreślają, że najlepszym przykładem sensu ich prowadzenia jest lotnictwo ukraińskie, które wciąż walczy przeciwko Rosji, mimo ogromnej przewagi rosyjskiego lotnictwa w powietrzu.

Jesteśmy bardzo dumni z tego, co robimy. Naszym celem jest nie tylko przetrwanie, ale walka – powiedział podpułkownik Sami Nenonen, dyrektor ćwiczeń i zastępca komendanta fińskiej Akademii Sił Powietrznych.

Fińscy piloci wkrótce pożegnają wysłużone Hornety i również zasiądą za sterami F-35. Jeden z nich powiedział PAP, że choć oba typy samolotów są bardzo dobre, będzie to jak przesiadka z Mercedesa do Porsche.

F/A -18 jest solidnym koniem roboczym. To dobry samolot i był to dobry zakup w latach 90. XX wieku. Bardzo dobrze odpowiadał naszym potrzebom. F-35 będzie jednak jakościowym skokiem w możliwościach naszych sił powietrznych - podkreślił w rozmowie PAP Jan Bjurström, podpułkownik pilot fińskich sił powietrznych.

Marcel van Egmond również chwali te myśliwce:

F-35 to nowa, piąta generacja samolotów myśliwskich. Siłą tego samolotu jest integracja systemu sensorów z działaniami pilota, co wraz z technologią stealth, która minimalizuje jego wykrywalność przez wrogie systemy obserwacji, sprawia, że to bardzo efektywny samolot - powiedział PAP.

#NATO Allies showcase Agile Combat Employment in 🇫🇮 Baana highway exercises🇳🇱 F-35 joined the exercise for the first time, integrating with 🇫🇮 F/A-18 HornetsRead more: https://t.co/fHr3db5joH pic.twitter.com/iopJrckTMk— NATO Air Command (@NATO_AIRCOM) May 28, 2025

Warto zwrócić uwagę, że równolegle odbywają się ćwiczenia w Szwecji, gdzie samoloty C-130 Hercules ze szwedzkich i norweskich sił powietrznych oraz jednostka Biatronu Transportu Biatronu Lotniczego (BATS) przeprowadzają lądowania na zamkniętych drogach publicznych. Zgodnie z komunikatem Dowództwa Sojuszniczych Sił Powietrznych AIRCOM szkolenie koncentrowało się na umożliwieniu załogom lotnikom startu i odzyskania samolotów z tymczasowych, surowych pasów startowych.

Polska i F-35: Kiedy nowoczesne myśliwce trafią do naszego kraju?

Polska podpisała umowę na zakup F-35 w styczniu 2020 r. W jej ramach ma otrzymać 32 samoloty wraz z pakietem logistycznym i szkoleniowym. W pierwszym przewidziano części zamienne i eksploatacyjne, sprzęt do obsługi naziemnej i wyposażenie pilotów, komputerowy system zarządzania eksploatacją. Drugi pakiet obejmuje kompleksowe szkolenie pilotów i personelu technicznego w USA. Według zapowiedzi koncernu Lockheed Martin, pierwsze F-35A trafią do Polski w 2026 r., najpierw do bazy w Łasku, a w 2027 r. do bazy w Świdwinie.