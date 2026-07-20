Litewski minister obrony alarmuje: niepowodzenia Rosji w Ukrainie mogą skłonić Kreml do poszukiwania nowych celów eskalacji konfliktu.

Robertas Kaunas wskazuje, że kraje bałtyckie i Polska mogą stać się kolejnymi ofiarami agresji, co potwierdzają dane wywiadowcze o planowanych prowokacjach.

Dlaczego reżim Putina potrzebuje nowego konfliktu i jak Litwa reaguje na to poważne zagrożenie bezpieczeństwa regionu.

W rozmowie z radiem publicznym LRT, która odbyła się 20 lipca br., Robertas Kaunas podkreślił, że obecna sytuacja na Ukrainie znacząco odbiega od pierwotnych planów Rosji. „Wojna na Ukrainie nie przebiega zgodnie z planami Rosji, (…) a dziś wybuchy rozbrzmiewają w samej Rosji, występują niedobory paliwa (...). Społeczeństwo rosyjskie już teraz kwestionuje reżim Kremla, pytając dlaczego tak się dzieje i gdzie jest obiecane zwycięstwo” – zaznaczył minister. W obliczu tych wewnętrznych i zewnętrznych trudności, Kaunas uważa, że Władimir Putin i jego otoczenie mogą potrzebować nowej eskalacji, aby odwrócić uwagę od niepowodzeń i zjednoczyć społeczeństwo wokół zewnętrznego wroga. W tym kontekście, region bałtycki oraz Polska jawią się jako potencjalne, kolejne cele rosyjskiej agresji.

Dlaczego Rosja miałaby szukać eskalacji?

Minister obrony Litwy Robertas Kaunas szczegółowo omówił motywy, które mogłyby skłonić Rosję do rozszerzenia konfliktu poza granice Ukrainy. Podkreślił, że Rosja doświadcza znaczących niepowodzeń w trwającej wojnie, co objawia się nie tylko brakiem postępów na froncie, ale także coraz większymi problemami wewnętrznymi. „Wojna na Ukrainie nie przebiega zgodnie z planami Rosji, (…) a dziś wybuchy rozbrzmiewają w samej Rosji, występują niedobory paliwa (...). Społeczeństwo rosyjskie już teraz kwestionuje reżim Kremla, pytając dlaczego tak się dzieje i gdzie jest obiecane zwycięstwo” – wyjaśnił Kaunas.

Te czynniki, zdaniem ministra, osłabiają pozycję reżimu Władimira Putina i mogą zmusić go do poszukiwania zewnętrznego wroga, aby odwrócić uwagę od narastających problemów. Nowa eskalacja, być może w regionie bałtyckim lub w Polsce, mogłaby posłużyć jako narzędzie do konsolidacji władzy i wzmocnienia wewnętrznego poparcia. Wypowiedź ta rzuca światło na strategiczne myślenie Litwy w obliczu zmieniającej się dynamiki geopolitycznej.

Prowokacje na horyzoncie: Co mówią wywiady?

Obawy wyrażone przez ministra Kaunasa nie są odosobnione. Prezydent Litwy Gitanas Nausėda potwierdził wcześniej doniesienia zagranicznych mediów, które sugerowały, że Rosja planuje prowokacje w Polsce lub krajach bałtyckich. Celem tych działań miałoby być sprawdzenie jedności i determinacji Sojuszu Północnoatlantyckiego. Informacje te, jak wskazał Nausėda, opierają się na danych wywiadowczych. Mówią one o potencjalnych rosyjskich atakach na kluczową infrastrukturę regionalną.

Ataki te mogłyby zostać przeprowadzone zarówno przy użyciu środków konwencjonalnych, jak i niekonwencjonalnych, co dodatkowo zwiększa poziom zagrożenia i niepewności. Agencja BNS przypomniała również, że minister spraw zagranicznych RP Radosław Sikorski sugerował wcześniej możliwość przeprowadzenia przez Rosję operacji pod fałszywą flagą. Operacja taka mogłaby wykorzystywać ukraińskie drony, co miałoby na celu zrzucenie winy na Ukrainę i wywołanie dalszych napięć w regionie. Tego rodzaju scenariusze wymagają od państw NATO wzmożonej czujności i gotowości do szybkiej reakcji.

Litwa wzmacnia obronność: Jak region reaguje na zagrożenie?

W odpowiedzi na te potencjalne zagrożenia i narastające obawy, Litwa podjęła konkretne i zdecydowane kroki w celu wzmocnienia swojego bezpieczeństwa narodowego. Minister Robertas Kaunas podkreślił, że państwo zintensyfikowało ochronę swojej infrastruktury transportowej i energetycznej, które są uznawane za kluczowe cele w przypadku ewentualnych prowokacji czy ataków. Są to obiekty o strategicznym znaczeniu dla funkcjonowania kraju i regionu. Ponadto, służby wywiadowcze i bezpieczeństwa Litwy na bieżąco analizują napływające informacje wywiadowcze, co pozwala na szybką identyfikację i ocenę potencjalnych zagrożeń. Działania te są ściśle koordynowane z sojusznikami z NATO i Unii Europejskiej.

Kaunas wyraźnie zaznaczył, że „wzmacnianie litewskiej obronności i integracji z NATO oraz Unią Europejską nie stanowi prowokacji wobec Rosji”, a jest jedynie wyrazem odpowiedzialności za bezpieczeństwo państwa i jego obywateli. Podkreślił defensywny charakter tych działań, mających na celu wyłącznie ochronę własnego terytorium i zapewnienie stabilności w regionie bałtyckim. Litwa konsekwentnie dąży do budowania odporności na wszelkie potencjalne zagrożenia, jednocześnie jasno komunikując, że jej polityka bezpieczeństwa ma charakter obronny i nie jest wymierzona w żadne państwo, lecz w obronę suwerenności i integralności terytorialnej. Współpraca z partnerami regionalnymi i międzynarodowymi jest kluczowym elementem tej strategii, mającej na celu odstraszenie potencjalnego agresora i utrzymanie pokoju w Europie Środkowo-Wschodniej.