Kto zamienił pagery w mini-bomby? Hezbollah oskarża Izrael, a ten nie komentuje zdarzenia

W co najmniej pięciu miastach w Libanie, w tym i w Bejrucie, zginęło co najmniej osiem osób, 2750 zostało rannych, w tym co najmniej 170 jest w stanie krytycznym. I to w ciągu 40 minut. Eksplodowały… pagery używane od kilku miesięcy przez Hezbollah zamiast smartfonów, które – jak wiadomo – jest stosunkowo łatwo zhakować. Takie dane przekazało (17 września) Ministerstwo Zdrowia Libanu. Rząd Libanu również obwinił Izrael o eksplozje, potępiając atak jako „przestępczą izraelską agresję”.

i Autor: US Air Force