Kosiniak-Kamysz: To będzie jeden z najważniejszych szczytów NATO

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przed lotem na szczyt NATO do Hagi 24 czerwca powiedział, że "to będzie jeden z najważniejszych szczytów NATO".

"Mamy silny zespół, jesteśmy dobrze przygotowany do tego spotkania. Głównym punktem będzie zwiększenie wydatków na obronnych do 5 procent. Polska jest przykładem, gdzie duże wydatki są realizowanej. Kolejne tematy, które będą poruszane to mobilność Sojusz czy cyberbezpieczeństwo. Kolejne to także dalsze zabezpieczenie Ukrainy"

Wicepremier mówił także na konferencji o transformacj i modernizacja sił zbrojnych:

"Od tego zacznę, bo to też jest dobra informacja tuż przed szczytem NATO. Dotyczy ona zakupu i leasingowania pocisków rakietowych powietrze-powietrze dla samolotów FA-50. Już mamy podpisaną umowę na leasingowanie, jesteśmy na finale negocjacji umowy na zakup amunicji, na zakup uzbrojenia do samolotów szkolno-bojowych FA-50. Bo to było gigantyczne niedopatrzenie, zaniedbanie naszych poprzedników. Podpisali umowę na wyleasingowanie – na gap fillery – przede wszystkim na zakup również samolotów F-50 szkolno-bojowych, ale kompletnie one nie były na początku szkolne, a na pewno nie były bojowe".

Jak mówił dalej wicepremier:

"Jesteśmy tuż przed wylotem na szczyt NATO w Hadze. To będzie jeden z najważniejszych szczytów w historii Sojuszu Północnoatlantyckiego. Lecimy tam bardzo mocną delegacją. (…) Mamy silny zespół, dobrze przygotowany, współpracujący w ramach Komitetu Bezpieczeństwa. (...) Głównym punktem obrad będzie wzrost wydatków na bezpieczeństwo do 5%: 3,5% na uzbrojenie, na modernizację, na transformację armii, na twarde działania, 1,5% na kwestie około militarne – infrastruktura czy cyberbezpieczeństwo".

Kosiniak-Kamysz stwierdził także że w czasie szczytu NATO popłyną dobre sygnały m.in wobec trwałości NATO

"Z Hagi, moim zdaniem, popłynie bardzo dobry sygnał. Wątpliwości wobec trwałości NATO, wobec zdolności operacyjnych – zostaną rozwiane. Moim zdaniem na pewno zostaną rozwiane, bo już sama obecność prezydenta Trumpa świadczy o tym, że Sojusz jest transatlantycki. I tylko taki Sojusz ma sens. W obliczu tego, co dzieje się na Ukrainie, na Bliskim Wschodzie, współpraca Stanów Zjednoczonych i Europy – z wiodącą rolą Polski w tej współpracy – jest absolutną koniecznością. Jest odpowiedzialnością za bezpieczeństwo naszych czasów".

Wiceminister Paweł Zalewski mówił, że podniesienie wydatków na obronność do 5% PKB jest kluczowe.

"Podniesienie wydatków przez wszystkie państwa NATO do 5% jest absolutnie kluczowe – mówił o tym pan premier – ale jest to ściśle powiązane i wynika z tzw. planów zdolnościowych, celów zdolnościowych, które przyjęli ministrowie obrony kilka tygodni temu w Brukseli. Określają one, w jakich dziedzinach i w jakich zdolnościach poszczególne państwa mają wzmocnić swoje zasoby".