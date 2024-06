Kolejne Leopardy dla Węgier. Kraj odbiera czołgi

Jak czytamy w komunikacie, nowe czołgi Leopard 2A7, w tym czołg do szkolenia załóg na Węgrzech zapewni szkolenie oficerów i podoficerów wojsk pancernych, którzy wcześniej szkolili się w Niemczech, a teraz ich szkolenie będzie kontynuowane w Tata na Węgrzech. Dotarcie kolejnych czołgów Leopard 2A7 sprawia, że Węgry posiadają już trzynaście tego typu czołgów. Budapeszt zamówił 44 czołgi Leopard 2A7 i 24 samobieżne haubice PzH2000 o kalibrze 155 mm.

Węgierskie Ministerstwo Obrony podpisało umowę z niemiecką firmą zbrojeniową Krauss-Maffei Wegmann (KMW) na zakup czołgów Leopard 2A7 19 grudnia 2018 r., co jest częścią węgierskiego programu rozwoju obronności i wojskowości „Zrínyi 2026”. Kontrakt opiewał na ponad 565 mln dolarów. Minister obrony Węgier powiedział, że do 2028 r. na Węgry zostaną dostarczone pozostałe zamówione czołgi. Węgry zamówiły również pięć pojazdów opancerzonych Wisent 2, trzy mosty opancerzone Leguan 2HU.

Czołgi Leopard 2A7 wchodzą w skład 1. Brygady Pancernej Węgierskich Sił Zbrojnych György Klapka w Tata. Początkowo 12 czołgów 2A4HU trafiło do 1. Brygady Pancernej György MH Klapka, by załogi mogły się zapoznać obsługą Leopardów 2, co jest następstwem umowy z 19 grudnia 2018 roku. Węgry mają także w służbie 30-40 czołgi T-72 oraz około 130-160 wozów w rezerwie, które systematycznie będą zastępowane nowymi Leopardami 2A7.

Czołg Leopard 2A7HU został opracowany w latach 2007-2010 w Krauss-Maffei Wegmann (KMW) i jest najnowszą wersją czołgu Leopard 2. Czołg ma kadłub o długości 7,7 metra, który wydłuża się do 10,97 metra z działem wysuniętym do przodu. Bez dodatkowego opancerzenia czołg mierzy 3,76 metra szerokości i 3,03 metra wysokości. Masa czołgu to 67,5 tony. Jego siłę ognia zapewnia działo L55A1 120 mm Rheinmetall, zapewniające celność nawet na dystansie 5000 metrów. Dodatkowo czołg jest wyposażony w karabin maszynowy 7,62 mm, zdalnie sterowany moduł uzbrojenia FLW-200 z wkm RMG-50 kal. 12,7 mm.