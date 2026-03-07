Kobiety w Wojsku Polskim. Siła, profesjonalizm i nowa twarz armii

Od pilotów po dowódców - kobiety na pierwszej linii

„Żołnierze - kobiety wnoszą istotną wartość do funkcjonowania Sił Zbrojnych. Z powodzeniem realizują nie tylko zadania wspierające, ale coraz częściej stają w jednym szeregu z żołnierzami - mężczyznami w specjalnościach stricte bojowych. Pilotują samoloty i śmigłowce, służą na okrętach, obsługują systemy rakietowe, działają w jednostkach specjalnych. Za ich służbą stoi nadrzędna zasada, że to nie płeć, a predyspozycje fizyczne, kompetencje i determinacja definiują żołnierza gotowego zwyciężać” - podkreślił generał Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego WP.

Służba kobiet w Siłach Zbrojnych RP stanowi dziś jeden z istotnych elementów rozwoju nowoczesnej, profesjonalnej armii. Obecnie w Wojsku Polskim służy prawie 37 tys. kobiet, w tym ponad 4 tys. oficerów, prawie 8 tys. podoficerów oraz blisko 25 tys. szeregowych. Wśród nich znajduje się niemal 24 tys. żołnierzy zawodowych, ok. 8 tys. żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej, blisko 2 tys. osób kształcących się w uczelniach wojskowych, ok. 3 tys. żołnierzy Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej oraz żołnierze aktywnej rezerwy. Dane te potwierdzają wyraźny wzrost udziału kobiet w strukturach Wojska Polskiego.

W 2015 roku w Siłach Zbrojnych RP służbę pełniło ponad 4 tys. kobiet - żołnierzy zawodowych, w 2020 roku ponad 8 tys., w 2024 roku ponad 20 tys. a obecnie jest to już blisko 37 tysięcy. Dynamiczny rozwój nowych form służby, w tym Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej, znacząco przyspieszył ten trend.

Kobiety służą we wszystkich rodzajach sił zbrojnych oraz korpusach osobowych. W Wojskach Lądowych pełni służbę ponad 10 tys. kobiet, w Wojskach Obrony Terytorialnej około 8,5 tys., w Siłach Powietrznych niemal 3 tys., a w Marynarce Wojennej ponad 900. Służą również w Żandarmerii Wojskowej oraz Wojskach Specjalnych, realizując zadania na stanowiskach dowódczych, sztabowych, technicznych, logistycznych, medycznych i szkoleniowych. Zajmują też odpowiedzialne funkcje dyrektorów centrów, szefów zespołów, szefów sztabów, dowódców batalionów, dowódców grup, attache obrony oraz szefów zmiany dyżurnej.

Ponad 80 żołnierzy - kobiet reprezentuje Siły Zbrojne RP na arenie międzynarodowej - ok. 40 z nich pełni służbę w strukturach międzynarodowych poza granicami kraju, a prawie 50 w międzynarodowych strukturach funkcjonujących na terytorium Polski.

Rosnąca liczba kobiet w Wojsku Polskim potwierdza, że nowoczesna armia opiera się na kompetencjach, doświadczeniu i zaangażowaniu, a służba żołnierzy - kobiet stanowi realne wzmocnienie potencjału obronnego państwa oraz zdolności Sił Zbrojnych RP do działania w każdym wymiarze współczesnego pola walki.

Na podstawie komunikatu prasowego Sztabu Generalnego WP