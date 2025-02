Kanclerz Scholz boi się wiecznego dozbrajania Europy. Ostrzega przez wyścigiem zbrojeń

"Kanclerz Pokoju" na którego kreuje się Olaf Scholz, chyba nadal nie rozumie, w jakiej sytuacji znajduje się Europa, ale także i cały świat, a wojna na Ukrainie to nadal dla niego coś odległego, ponieważ Scholz na spotkaniu wyborczym w Cottbus strzegł, że jeśli wszystkie kraje będą wydawać coraz więcej na obronność, to dojdzie do ogromnego wyścigu zbrojeń. Dodając, ze trzeba zapobiec wiecznemu dozbrajaniu.

i Autor: Bundesregierung / Marvin Ibo Gungor Olaf Scholz