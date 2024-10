Jest porozumienie między USA a Republiką Korei. Chodzi o utrzymanie amerykańskich żołnierzy w Korei

Zgodnie z porozumieniem oba kraje zgodziły się podnieść koszty obrony o 8,3% do 1,52 bln wonów (1,13 mld USD) w 2026 r., podało południowokoreańskie ministerstwo spraw zagranicznych w oświadczeniu. Seul i Waszyngton rozpoczęły rozmowy wcześniej niż zwykle, co było postrzegane jako próba zakończenia negocjacji przed listopadowymi wyborami w USA, tak by uniknąć ostrzejszego stanowiska Donalda Trumpa i jego przyszłej administracji gdyby wygrał wybory. Trump w czasie swojego urzędowania groził wycofaniem wszystkich amerykańskich żołnierzy z Republiki Korei. Była nawet sytuacja, kiedy powiedział, że gdyby miał drugą kadencję, zmusiłby Seul do płacenia miliardów dolarów na utrzymanie obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych. Oskarżył nawet Republikę Korei o „gapiostwo” i zażądał, aby płaciła ona nawet 5 miliardów dolarów rocznie za rozmieszczenie amerykańskich sił zbrojnych. Podczas jego prezydentury obie strony przez wiele miesięcy walczyły o wyznaczenie kosztów, zanim osiągnęły porozumienie z jego następcą Joe Bidenem, kiedy Seul zgodził się zwiększyć swój wkład o 13,9%, co stanowi największy roczny wzrost od prawie dwóch dekad.

Lee Tae-woo, główny negocjator Korei Południowej, i Linda Specht, główny negocjator USA w rozmowach na temat podziału kosztów obrony z Koreą, sfinalizowali nowe porozumienie po ośmiu rundach rozmów, które rozpoczęły się w kwietniu, tuż przed wygaśnięciem istniejących umów w przyszłym roku.

Jak przypomina agencja Reuters około 28 500 amerykańskich żołnierzy stacjonuje w Republice Korei w ramach działań mających na celu powstrzymanie uzbrojonej w broń nuklearną Korei Północnej. Republika Korei zaczęła ponosić koszty rozmieszczenia wojsk amerykańskich, wykorzystywanych do finansowania lokalnej siły roboczej, budowy instalacji wojskowych i innego wsparcia logistycznego, na początku lat 90-tych.

Wzrost udziału w kosztach w 2026 r. jest porównywalny ze średnim rocznym wzrostem o 6,2% w ciągu ostatnich pięciu lat, aby uwzględnić wyższe koszty utrzymania i dodatkowy personel lokalny, podało ministerstwo spraw zagranicznych Seulu. W latach 2027-2030 uzgodniono, że jako punkt odniesienia wykorzystany zostanie wskaźnik cen konsumpcyjnych, a roczny wzrost nie przekroczy 5%.