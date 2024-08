Jak powiedział minister Boris Pistorius, którego cytuje Reuters: „posunięcie to jest dowodem silnego przekonania Berlina, że bezpieczeństwo europejskie jest ściśle powiązane z bezpieczeństwem w regionie Indo-Pacyfiku” powiedział minister podczas ceremonii w głównej kwaterze wojskowej USA w Pyeongtaek, na południe od Seulu.

"Jestem przekonany, że szczególnie w czasach takich jak te, gdy świat jest kształtowany przez kryzysy i wojny, musimy pokazać jedność, musimy zdecydowanie przeciwstawić się tym, którzy chcą podważyć pokój i stabilność, przeciwko tym, którzy atakują nasz wspólny porządek" – powiedział.

🇩🇪 tritt dem United Nations Command bei:#UNC ist ein US-geführtes Kommando, das in der demilitarisierten Zone zwischen Nord- & Südkorea die Einhaltung des Waffenstillstandsabkommens überwacht. Minister #Pistorius hat heute in einer Zeremonie symbolisch die 🇩🇪 Flagge übergeben. pic.twitter.com/UMFWGACPDy— Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) August 2, 2024

Jednocześnie minister zapowiedział, że od września Bundeswehra przekieruje do Republiki Korei swój nowoczesny samolot obserwacyjny A319 OH – zwany także latającym okiem – Będzie on rozmieszczony na określony czas. "Umożliwi to monitorowanie z powietrza przestrzegania porozumień o kontroli zbrojeń” – powiedział Pistorius.

"Dołączenie Niemiec dywersyfikuje perspektywy i zasoby dostępne dla Dowództwa Narodów Zjednoczonych i zwiększa naszą wspólną wiedzę i możliwości" - powiedział generał armii USA Paul LaCamera, dowódca UNC i United States Forces Korea.

Pistorius spotkał się wcześniej z ministrem obrony Korei Południowej Shinem Won-sikiem. Według południowokoreańskiej agencji informacyjnej Yonhap podziękował Niemcom za chęć przyczynienia się do pokoju i stabilności na Półwyspie Koreańskim. Nazwał Niemcy „tradycyjnym sojusznikiem” – podała południowokoreańska agencja informacyjna Yonhap. Przypomniał także, że po zakończeniu wojny koreańskiej Niemcy wysłali do Korei Południowej personel medyczny i przyczynili się do odbudowy kraju.

Pistorius odwiedzi pod koniec lipca i na przełomie sierpnia kilku sojuszników na Pacyfiku. W przemówieniu na Hawajach ostrzegł przed bliską, rozwijającą się współpracą wojskową rosyjsko-północnokoreańską. Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un i prezydent Rosji Władimir Putin pokazali podczas ostatniego spotkania, że ​​chcą rzucić wyzwanie istniejącemu porządkowi międzynarodowemu, powiedział Pistorius. „Ma to poważne konsekwencje dla bezpieczeństwa regionalnego i globalnego. Postęp Korei Północnej w zakresie technologii rakietowej i potencjału nuklearnego, w połączeniu z dużymi możliwościami wojskowymi Rosji, może zdestabilizować bezpieczeństwo regionalne w Azji Wschodniej i poza nią”.

Jak przypomina Reuters wielu członków UNC, w tym Australia, Wielka Brytania, Turcja i Stany Zjednoczone, wysłało żołnierzy lub udzieliło wsparcia medycznego podczas wojny koreańskiej w latach 1950-53. Utworzona w 1950 r. UNC została upoważniona do przywrócenia pokoju i egzekwowania zawieszenia broni, służąc jednocześnie jako kanał komunikacji z Republiką Korei. Jest ona kierowana przez dowódcę wojsk amerykańskich stacjonujących w Republice Korei i nie jest powiązana z Organizacją Narodów Zjednoczonych.

Republika Korei i Stany Zjednoczone postrzegają UNC jako jedną z instytucji, które mają dziś większe znaczenie niż kilka lat temu, ponieważ autokracje na całym świecie konkurują z demokracjami, powiedział Ramon Pacheco Pardo z King's College w Londynie. "Co więcej, Niemcy postrzegają teraz Koreę Południową jako jednego ze swoich dwóch najważniejszych azjatyckich partnerów", powiedział ekspert ds. stosunków międzynarodowych agencji Reuters.

Tobias Bacherle, członek niemieckiej parlamentarnej komisji spraw zagranicznych, powiedział, że "brutalne skutki" niedawnej współpracy wojskowej Korei Północnej z Rosją pokazują, że kraje muszą przeciwstawić się takim autokratycznym sojuszom na całym świecie.