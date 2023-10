Spis treści

Atak do którego doszło w sobotę nad ranem przez siły Hamasu na Izraela rozpętał konflikt, którego nie było od lat między stronami. W odpowiedzi na atak, Siły Obronne Izraela (IDF) rozpoczęły w sobotę operację „Żelazne miecze” (Iron Swords), uderzając w cele Hamasu w Gazie, skąd nadleciał grad rakiet na cele w Izraelu.

עשרות מטוסי הקרב תקפו בשלושה סבבים כ-120 מטרות ברחבי בית חאנון. בתקיפה הוטלו עשרות טונות של חימושים.שכונת בית חאנון משמשת כקן טרור עבור חמאס וממנה יוצאות לפועל פעילויות רבות נגד ישראל, גם במסגרת הלחימה בימים האחרונים. pic.twitter.com/NErboBgT9r— Israeli Air Force (@IAFsite) October 8, 2023

A short while ago, IAF fighter jets conducted an intensive aerial strike against targets used by the Hamas terrorist organizations to carry out attacks against Israel in areas adjacent to the security fence in Beit Hanoun in the Gaza strip.— Israeli Air Force (@IAFsite) October 8, 2023

A short while ago, the IAF struck ten Hamas terrorist organization targets; the targets were located in multi-story buildings used by the Hamas terrorist organization in the Gaza Strip pic.twitter.com/XiyXrzbSk6— Israeli Air Force (@IAFsite) October 8, 2023

”Swords of Iron”IDF: During the last hour, IDF fighter jets struck three military headquarters belonging to terrorist organizations in the Gaza Strip. pic.twitter.com/ruzYf0agEt— Israeli Air Force (@IAFsite) October 8, 2023

Czy jest operacja „Żelazne Miecze”?

Operacja Żelazne Miecze jest odwetem ze strony Izraela na atak Hamasu. Izrael za pomocą swoich samolotów rozpoczął ataki na w cele Hamasu w Gazie. Benjamin Netanjahu powiedział, że jego kraj rozpoczyna ofensywę, która będzie kontynuowana „nieprzerwanie, aż do osiągnięcia celów”.

Izraelska armia podała: "jakiś czas temu myśliwce IDF (Siły Obronne Izraela) przeprowadziły intensywne naloty na cele wykorzystywane przez grupę terrorystyczną Hamas do przeprowadzania ataków na Izrael na obszarach sąsiadujących z barierą bezpieczeństwa Beit Hanoun w Strefie Gazy". Według służb prasowych izraelskiej armii, w atakach wzięły udział dziesiątki samolotów izraelskich sił powietrznych i będą kontynuować „działania przeciwko organizacji terrorystycznej Hamas" – jak dodała izraelska armia.

Izrael jest w stanie wojny

Izraelski Gabinet Bezpieczeństwa zdecydował, że kraj oficjalnie jest w stanie wojny. W międzyczasie izraelski premier Benjamin Netanjahu wydał oświadczenie wideo, w którym zapewnił, że jego kraj „wygra” wojnę. Z kolei minister obrony Izraela Yoav Gallant podkreślił, że kraj wygra tę wojnę i zauważył, że Hamas popełnił „poważny błąd”, przeprowadzając niespodziewany atak rakietowy na Izrael.

Zgodnie planem operacji, Izrael dokonuje nalotów na Gazę. Jak podał dziennik „Haarec” obecnie dziesiątki izraelskich myśliwców atakują cele w mieście Bajt Hanun i okolicach, które są wykorzystywane przez Hamas do przeprowadzania ataków na państwo Izrael. Według izraelskich mediów w izraelskich nalotach w Strefie Gazy zginęło jak dotąd co najmniej 370 osób, a 2200 zostało rannych. Nie wiadomo, ilu z nich to bojownicy Hamasu. Obecnie Izraelskie wojsko walczy z bojownikami z Hamasu w różnych miejscach na południu Izraela w pobliżu granicy ze Strefą Gazy, w tym w miastach Kfar Aza, Sderot, Sufa, Nahal Oz, Magen, Be'eri i bazie wojskowej Re'im.

Dodatkowo rzecznik armii izraelskiej przekazał, że izraelska marynarka wojenna udaremniła atak pięciu palestyńskich "terrorystów" na terytorium Izraela, którzy ukrywali się na plaży Zikim. W ramach operacji "Żelazne Miecze" uwzględnia aresztowanie lub zabicie wszystkich bojowników, którzy przedostali się do Izraela i przeprowadzają ataki na ludność cywilną i izraelskie siły obronne.

Rząd izraelski szacuje, że Hamas wziął w Izraelu w charakterze zakładników ok. 100 osób. Dotychczas wiadomo o ponad 600 ofiarach śmiertelnych ataku trwającego od sobotniego poranka. W sobotę, ok. godz. 6.30 czasu miejscowego (5.30 w Polsce), rozpoczął się atak Hamasu na Izrael. Bojownicy przeniknęli do wielu miast na południu kraju. Izrael został również zaatakowany tysiącami rakiet. Armia izraelska poinformował w niedzielę rano, że w ośmiu miejscach trwają starcia z bojownikami Hamasu na południu Izraela. O "zażartych walkach" powiadomiło też zbrojne skrzydło Hamasu, Brygady al-Kassama.

PM/PAP